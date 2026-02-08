Заощадження до 50 тис. грн — як уберегти свої гроші від знецінення у 2026 році

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Заощадження — це частина доходу, яку людина не витрачає одразу, а відкладає на майбутнє. Фактично це особистий фінансовий резерв, який допомагає покрити неочікувані витрати, інвестувати кошти та почуватися більш стабільно в довгостроковій перспективі. Однак просто відкласти гроші недостатньо, важливо уберегти їх від можливого знецінення.

Про те, як краще зберігати заощадження до 50 тис. грн у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансовий радник Іван Осипенко.

Як зберегти 50 тисяч гривень заощаджень у 2026 році

У 2026 році питання збереження власних грошей залишається актуальним для більшості українців. За словами Осипенка, наявність заощаджень у розмірі 50 тисяч гривень уже відкриває більше можливостей для їх захисту від знецінення. Він радить не зберігати всі кошти в одному місці. Серед найбільш доцільних варіантів експерт назвав:

розподіл грошей між кількома фінансовими установами;

зберігання частини суми готівкою на випадок екстрених ситуацій;

поєднання гривневих банківських депозитів із купівлею іноземної валюти.

"Однак я би радив з великою обережністю ставитися до інвестування на цьому етапі. Бо у багатьох виникає спокуса щодо швидкого примноження своїх заощаджень. І це найпоширеніша помилка новачків", — зазначає експерт.

Перед інвестуванням він радить ретельно вивчати ринок, проконсультуватися з фахівцями та лише після цього ухвалювати рішення.

Чому варто вчитись заощаджувати з дитинства

Експертка з фінансової грамотності Олена Ярова зазначає, що людям, які з дитинства звикли відкладати гроші, у дорослому віці легше приймати зважені фінансові рішення. Така звичка розвиває відповідальність, самоконтроль і вміння планувати майбутнє.

"Тому важливо підтримувати своїх дітей у їх прагненні накопичувати гроші для купівлі якоїсь дороговартісної іграшки або гаджету. І намагатися не задовольняти одразу бажання дитини мати ту чи іншу річ, а пропонувати самостійно накопичити на неї", — пояснює експертка.

У результаті покупка, зроблене власним коштом, матиме для дитини значно більшу цінність, а ставлення до неї буде більш дбайливим.

Раніше ми писали, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні часто виникають проблеми з роботою банківських сервісів і карток. Тому важливо мати запас готівки для щоденних потреб. Сума таких коштів залежить від особистих обставин і витрат.

Також ми розповідали, що у 2026 році для українців усе ще актуальне питання збереження грошей. Подорожчання товарів, нестабільний курс валют і складна економічна ситуація змушують людей більш відповідально підходити до фінансів і способів їх зберігання.