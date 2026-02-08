Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Фінансова подушка — як зберігати заощадження до 50 тис. грн у 2026 році

Фінансова подушка — як зберігати заощадження до 50 тис. грн у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 16:20
Заощадження до 50 тис. грн — як уберегти свої гроші від знецінення у 2026 році
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Заощадження — це частина доходу, яку людина не витрачає одразу, а відкладає на майбутнє. Фактично це особистий фінансовий резерв, який допомагає покрити неочікувані витрати, інвестувати кошти та почуватися більш стабільно в довгостроковій перспективі. Однак просто відкласти гроші недостатньо, важливо уберегти їх від можливого знецінення.

Про те, як краще зберігати заощадження до 50 тис. грн у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансовий радник Іван Осипенко.

Реклама
Читайте також:

Як зберегти 50 тисяч гривень заощаджень у 2026 році

У 2026 році питання збереження власних грошей залишається актуальним для більшості українців. За словами Осипенка, наявність заощаджень у розмірі 50 тисяч гривень уже відкриває більше можливостей для їх захисту від знецінення. Він радить не зберігати всі кошти в одному місці. Серед найбільш доцільних варіантів експерт назвав:

  • розподіл грошей між кількома фінансовими установами;
  • зберігання частини суми готівкою на випадок екстрених ситуацій;
  • поєднання гривневих банківських депозитів із купівлею іноземної валюти.

"Однак я би радив з великою обережністю ставитися до інвестування на цьому етапі. Бо у багатьох виникає спокуса щодо швидкого примноження своїх заощаджень. І це найпоширеніша помилка новачків", — зазначає експерт. 

Перед інвестуванням він радить ретельно вивчати ринок, проконсультуватися з фахівцями та лише після цього ухвалювати рішення.

Чому варто вчитись заощаджувати з дитинства

Експертка з фінансової грамотності Олена Ярова зазначає, що людям, які з дитинства звикли відкладати гроші, у дорослому віці легше приймати зважені фінансові рішення. Така звичка розвиває відповідальність, самоконтроль і вміння планувати майбутнє.

"Тому важливо підтримувати своїх дітей у їх прагненні накопичувати гроші для купівлі якоїсь дороговартісної іграшки або гаджету. І намагатися не задовольняти одразу бажання дитини мати ту чи іншу річ, а пропонувати самостійно накопичити на неї", — пояснює експертка.

У результаті покупка, зроблене власним коштом, матиме для дитини значно більшу цінність, а ставлення до неї буде більш дбайливим.

Раніше ми писали, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні часто виникають проблеми з роботою банківських сервісів і карток. Тому важливо мати запас готівки для щоденних потреб. Сума таких коштів залежить від особистих обставин і витрат.

Також ми розповідали, що у 2026 році для українців усе ще актуальне питання збереження грошей. Подорожчання товарів, нестабільний курс валют і складна економічна ситуація змушують людей більш відповідально підходити до фінансів і способів їх зберігання.

гроші фінанси готівка заощадження фінансова грамотність
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації