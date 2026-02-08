Сбережения до 50 тыс. грн — как уберечь свои деньги от обесценивания в 2026 году

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Сбережения — это часть дохода, которую человек не тратит сразу, а откладывает на будущее. Фактически это личный финансовый резерв, который помогает покрыть неожиданные расходы, инвестировать средства и чувствовать себя более стабильно в долгосрочной перспективе. Однако просто отложить деньги недостаточно, важно уберечь их от возможного обесценивания.

О том, как лучше хранить сбережения до 50 тыс. грн в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансовый советник Иван Осипенко.

Как сохранить 50 тысяч гривен сбережений в 2026 году

В 2026 году вопрос сохранения собственных денег остается актуальным для большинства украинцев. По словам Осипенко, наличие сбережений в размере 50 тысяч гривен уже открывает больше возможностей для их защиты от обесценивания. Он советует не хранить все средства в одном месте. Среди наиболее целесообразных вариантов эксперт назвал:

распределение денег между несколькими финансовыми учреждениями;

хранение части суммы наличными на случай экстренных ситуаций;

сочетание гривневых банковских депозитов с покупкой иностранной валюты.

"Однако я бы советовал с большой осторожностью относиться к инвестированию на этом этапе. Потому что у многих возникает соблазн быстрого приумножения своих сбережений. И это самая распространенная ошибка новичков", — отмечает эксперт.

Перед инвестированием он советует тщательно изучать рынок, проконсультироваться со специалистами и только после этого принимать решение.

Почему стоит учиться экономить с детства

Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая отмечает, что людям, которые с детства привыкли откладывать деньги, во взрослом возрасте легче принимать взвешенные финансовые решения. Такая привычка развивает ответственность, самоконтроль и умение планировать будущее.

"Поэтому важно поддерживать своих детей в их стремлении накапливать деньги для покупки какой-то дорогостоящей игрушки или гаджета. И стараться не удовлетворять сразу желание ребенка иметь ту или иную вещь, а предлагать самостоятельно накопить на нее", — объясняет эксперт.

В результате покупка, сделанная за свой счет, будет иметь для ребенка значительно большую ценность, а отношение к ней будет более бережным.

Ранее мы писали, что из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине часто возникают проблемы с работой банковских сервисов и карт. Поэтому важно иметь запас наличных денег для ежедневных нужд. Сумма таких средств зависит от личных обстоятельств и расходов.

Также мы рассказывали, что в 2026 году для украинцев все еще актуален вопрос сохранения денег. Подорожание товаров, нестабильный курс валют и сложная экономическая ситуация заставляют людей более ответственно подходить к финансам и способам их хранения.