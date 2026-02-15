Заощадження понад 100 тис. грн — як уберегти свої гроші від знецінення у 2026 році

Дівчина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Заощадження потрібні, щоб почуватися впевнено в майбутньому, мати кошти на непередбачені ситуації та поступово збирати на важливі речі — освіту, подорожі або великі покупки. Однак просто покласти гроші в конверт недостатньо, адже важливо зберегти купівельну спроможність коштів.

Про те, як у 2026 році краще зберігати заощадження, сума яких перевищує 100 тис. гривень, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансовий експерт Іван Осипенко.

Як уберегти від знецінення заощадження від 100 тис. грн

У 2026 році для більшості українців тема збереження власних грошей не втрачає актуальності. Постійне зростання цін, коливання курсу валют і нестабільна економічна ситуація змушують людей уважніше ставитися до того, де і як тримати свої кошти.

За словами експерта, основне завдання таких накопичень — не заробити більше, а зберегти реальну вартість грошей і мати можливість швидко ними скористатися у разі потреби.

Якщо ж мова йде про значні суми, то тут уже важливо підходити до питання системно.

"Найчастіше для збереження таких сум коштів використовуються валютна диверсифікація (гривня, долар, євро), депозити з різними строками розміщення, часткове зберігання коштів на поточних рахунках для швидкого доступу", — пояснив Осипенко.

Він також додав, що навіть маючи великі накопичення, не варто зберігати все в одному місці або в одній валюті.

Скільки готівки варто тримати вдома при доході до 100 тис. грн

Щодо готівки вдома, усе залежить від звичок людини. Якщо розрахунки переважно безготівкові, великі суми тримати вдома немає сенсу. Водночас варто мати резерв на екстрені ситуації, коли неможливо скористатися карткою.

Фінансова радниця Олена Коник радить зберігати готівку в обсязі 1–1,5 місячних витрат сім’ї. Для тих, хто заробляє до 100 000 грн на місяць:

оптимальний домашній запас — 30–40 тис. грн;

мінімальний запас готівки — 7–10 тис. грн.

Цих грошей має вистачити на першочергові потреби у випадку перебоїв зі зв’язком, світлом чи роботою банків.

