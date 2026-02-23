Минималка в Украине — какую сумму "чистыми" получат работники в марте

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

В марте 2026 года украинцы продолжат получать минимальную зарплату на уровне, установленном с начала года. Соответствующие показатели закреплены в законе о госбюджете, который приняла Верховная Рада Украины.

О том, какую сумму "чистыми" получат украинцы с минимальной зарплатой в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какой будет минималка в Украине в марте 2026 года

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января 2026 года в Украине установлен такой размер минимальной зарплаты:

52 грн за час;

8 647 грн в месяц.

Это было первое повышение этого показателя за последние несколько лет.

Как изменился размер минимальной зарплаты за 5 лет. Графика: Новости.LIVE

Минимальная зарплата — это обязательный минимум для всех работодателей. Согласно Закону Украины "Об оплате труда", если работник отработал полный месяц, его зарплата не может быть ниже этой суммы.

Если начислили меньше — работодатель обязан доплатить разницу. Однако 8 647 грн — это не чистая сумма, из минимальной зарплаты вычитаются налоги:

5% военного сбора — 432,35 грн;

18% налога на доходы физических лиц — 1 556,46 грн.

После всех отчислений работник фактически получит 6 658,19 грн.

Как хотят изменить подход к определению размера минималки

В Украине планируют изменить подход к определению минимальной зарплаты. Соответствующие нормы прописаны в проекте нового Трудового кодекса, который сейчас ожидает рассмотрения Верховной Радой Украины. Среди основных предложений:

привязать минимальную зарплату к среднему уровню оплаты труда в стране;

устанавливать ее как определенный процент от средней зарплаты (этот процент будет определять правительство после консультаций с социальными партнерами).

Новые правила могут вступить в силу только после принятия парламентом и подписания президентом. Поэтому в марте 2026 года украинцы будут получать минимальную зарплату по действующим нормам.

Ранее мы писали, что в 2026 году разница между минимальными зарплатами в странах Европейского Союза остается значительной. Самый высокий уровень минимальной оплаты труда превышает самый низкий более чем в четыре раза.

Также мы рассказывали, что в Украине минимальную зарплату и прожиточный минимум обычно пересматривают с 1 января, когда начинает действовать новый закон о Государственном бюджете. Их устанавливают, с учетом состояния экономики, уровня инфляции и показателей ВВП.