Мінімалка в Україні — яку суму "чистими" отримають працівники в березні

У березні 2026 року українці продовжать отримувати мінімальну зарплату на рівні, встановленому з початку року. Відповідні показники закріплені в законі про держбюджет, який ухвалила Верховна Рада України.

Про те, яку суму "чистими" отримають українці з мінімальною зарплатою у березні 2026 року

Якою буде мінімалка в Україні в березні 2026 року

Згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік", з 1 січня 2026 року в Україні встановлено такий розмір мінімальної зарплати:

52 грн за годину;

8 647 грн на місяць.

Це було перше підвищення цього показника за останні кілька років.

Мінімальна зарплата — це обов’язковий мінімум для всіх роботодавців. Згідно із Законом України "Про оплату праці", якщо працівник відпрацював повний місяць, його зарплата не може бути нижчою за цю суму.

Якщо нарахували менше — роботодавець зобов’язаний доплатити різницю. Однак 8 647 грн — це не чиста сума, з мінімальної зарплати віднімаються податки:

5% військового збору — 432,35 грн;

18% податку на доходи фізичних осіб — 1 556,46 грн.

Після всіх відрахувань працівник фактично отримає 6 658,19 грн.

Як хочуть змінити підхід до визначення розміру мінімалки

В Україні планують змінити підхід до визначення мінімальної зарплати. Відповідні норми прописані у проєкті нового Трудового кодексу, який наразі очікує розгляду Верховною Радою України. Серед основних пропозицій:

прив’язати мінімальну зарплату до середнього рівня оплати праці в країні;

встановлювати її як певний відсоток від середньої зарплати (цей відсоток визначатиме уряд після консультацій із соціальними партнерами).

Нові правила можуть набрати чинності лише після ухвалення парламентом і підписання президентом. Тож у березні 2026 року українці отримуватимуть мінімальну зарплату за чинними нормами.

Раніше ми писали, що у 2026 році різниця між мінімальними зарплатами в країнах Європейського Союзу залишається значною. Найвищий рівень мінімальної оплати праці перевищує найнижчий більш ніж у чотири рази.

Також ми розповідали, що в Україні мінімальну зарплату та прожитковий мінімум зазвичай переглядають із 1 січня, коли починає діяти новий закон про Державний бюджет. Їх встановлюють, з урахуванням стану економіки, рівня інфляції та показників ВВП.