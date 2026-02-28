Видео
Україна
Главная Экономика Последствия финансового кризиса — что сделать украинцам для смягчения удара

Последствия финансового кризиса — что сделать украинцам для смягчения удара

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 14:05
Как украинцам смягчить последствия финансового кризиса — экономист дал решение
Украинцы могут оградить свои финансы от потенциального кризиса. Фото: Unsplash

Нестабильная ситуация в мире и Украине заставляет людей задуматься о защите от потенциального финансового кризиса. Один из способов — инвестировать в себя, то есть постоянно изучать что-то новое, повышать квалификацию и т.д. А второй важный шаг для украинцев — формирование финансовой подушки на случай неприятностей с работой.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Как смягчить последствия финансового кризиса

Полномасштабная война научила многих украинцев не жить только сегодняшним днем, а готовиться к потенциальным неурядицам заранее. После 24 февраля 2022 года многие потеряли работу, были вынуждены покинуть дома и т.д. К сожалению, отсутствие финансовой подушки тогда сильно навредило нашим гражданам.

"Обычные люди могут смягчить последствия кризиса очень просто — сформировав финансовую подушку. Деньги следует откладывать во что-то реальное, а не в биткоины или другие волатильные инструменты. Речь идет о валюте (долларах/евро), покупке ОВГЗ, но на короткий срок", — отметил эксперт.

По его словам, горизонт планирования в Украине на 2026 год доходит максимум до трех месяцев. Далее предусмотреть события очень тяжело, поэтому гражданам желательно вкладываться в облигации с коротким сроком действия во избежание рисков.

Грозит ли Украине финансовый кризис

Ранее мы рассказывали, что государству приходится тратить деньги, отложенные на второе полугодие 2026 года. Из-за дефицита бюджета Украина очень скоро может столкнуться с проблемой финансирования расходов. Однако вероятность такого развития событий минимальна, ведь МВФ одобрил новую программу помощи на сумму 8,1 млрд долларов.

"Кризис не будет в марте, апреле и, наверное, в мае. На время этот вопрос решен. Но в самой программе есть решения, которые мы должны принять", — пояснил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Первый транш на сумму 1,5 млрд долларов Украина получит в ближайшее время. Благодаря этим деньгам удастся поддержать макрофинансовую стабильность и немного отсрочить кризис. В то же время, правительству придется принять непростые решения по НДС для ФЛП, налогообложении посылок, 5% военного сбора без ограничения сроков и т.д. Это требования Международного валютного фонда.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев ожидает главное нововведение марта 2026 года — выведение из обращения купюр номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов выпуска. Они устарели и утратили платежеспособность.

Также мы писали, что будет с минимальной зарплатой в Украине по состоянию на март. Наши граждане получают от 8 647 грн/мес. или 52 грн/час. — эти суммы утверждены государственным бюджетом на 2026 год.

деньги валюта финансы кризис сбережения
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
