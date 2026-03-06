Курс долара та євро в Україні — як вплинула війна на Близькому Сході і до чого готуватися

Пункт обміну валюти, де українці можуть купити іноземні купюри. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно здійснюють обмінні операції, щоб отримати нові купюри євро і долара. Березень 2026 року почався непередбачувано — воєнним конфліктом на Близькому Сході, який спровокував дорожчання долара відносно євро. Зміни на валютному ринку України було важко передбачити.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара

Станом на 2 березня офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 43,09 грн/дол., а вже 6 березня піднявся до рекордної позначки 43,80 грн/дол. Ніхто не очікував, що погрози президента США Дональда Трампа стосовно війни в Іраном будуть реалізовані. Так саме несподівано сталася блокада Ормузької протоки, внаслідок чого призупинилося постачання нафти і нафтопродуктів.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара.

"Долар подорожчав відносно євро, бо в американську валюту почали переводити інші активи. Плюс залишається незрозумілою доля 90 млрд євро від ЄС, на які Україна розраховувала для латання дірок у бюджеті. Тому Національний банк почав м'яко відпускати курс долара", — зазначив економіст.

За словами Плотнікова, найгірший сценарій — виведення офіційного курсу гривні до долара на рівень 44 грн/дол. і вище найближчим часом. Тепер це цілком реальна перспектива, як і перевищення середньорічного курсу 45,70 грн/дол., закладеного в держбюджеті-2026.

Що буде з курсом євро в Україні

Співвідношення у головні валютній парі різко знизилося до 1,16 дол./євро станом на 6 березня. Оскільки долар укріпився, офіційний курс євро в Україні опустився до 50,45 грн — це рівень першої половини січня 2026 року. Другий тиждень березня знову почнеться падінням показників, тому існує велика ймовірність низхідного тренду.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро.

"Курс рахується через долар. Будемо бачити рішення НБУ щодо американської валюти. Наприклад, якщо офіційний курс перетне 44 грн/дол., то, помноживши його на 1,16, отримаємо 51 грн/євро", — повідомив Олексій Плотніков.

Прогнозувати складно, бо на ситуацію впливають різні чинники: скільки триватиме війна на Близькому Сході, чи відкриється рух через Ормузьку протоку найближчим часом, які будуть результати цього протистояння, чи вдасться досягти домовленостей і багато іншого.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть вилучити іноземні купюри під час обміну, якщо з’являються сумніви у справжності готівки. Гроші вилучають для дослідження в НБУ, а фальшивку не відшкодовують власникам.

Також ми писали, як українці можуть пом’якшити наслідки потенційної фінансової кризи. Треба формувати грошову "подушку безпеки", купуючи іноземну валюту або державні короткострокові облігації.