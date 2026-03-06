Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Неочікувана криза — що буде з курсом долара і євро найближчим часом

Неочікувана криза — що буде з курсом долара і євро найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 17:12
Курс долара та євро в Україні — як вплинула війна на Близькому Сході і до чого готуватися
Пункт обміну валюти, де українці можуть купити іноземні купюри. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно здійснюють обмінні операції, щоб отримати нові купюри євро і долара. Березень 2026 року почався непередбачувано — воєнним конфліктом на Близькому Сході, який спровокував дорожчання долара відносно євро. Зміни на валютному ринку України було важко передбачити.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.  

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара

Станом на 2 березня офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 43,09 грн/дол., а вже 6 березня піднявся до рекордної позначки 43,80 грн/дол. Ніхто не очікував, що погрози президента США Дональда Трампа стосовно війни в Іраном будуть реалізовані. Так саме несподівано сталася блокада Ормузької протоки, внаслідок чого призупинилося постачання нафти і нафтопродуктів.

Неочікувана криза — що буде з курсом долара і євро найближчим часом - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Долар подорожчав відносно євро, бо в американську валюту почали переводити інші активи. Плюс залишається незрозумілою доля 90 млрд євро від ЄС, на які Україна розраховувала для латання дірок у бюджеті. Тому Національний банк почав м'яко відпускати курс долара", — зазначив економіст.

За словами Плотнікова, найгірший сценарій — виведення офіційного курсу гривні до долара на рівень 44 грн/дол. і вище найближчим часом. Тепер це цілком реальна перспектива, як і перевищення середньорічного курсу 45,70 грн/дол., закладеного в держбюджеті-2026.

Що буде з курсом євро в Україні

Співвідношення у головні валютній парі різко знизилося до 1,16 дол./євро станом на 6 березня. Оскільки долар укріпився, офіційний курс євро в Україні опустився до 50,45 грн — це рівень першої половини січня 2026 року. Другий тиждень березня знову почнеться падінням показників, тому існує велика ймовірність низхідного тренду.

Неочікувана криза — що буде з курсом долара і євро найближчим часом - фото 2
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс рахується через долар. Будемо бачити рішення НБУ щодо американської валюти. Наприклад, якщо офіційний курс перетне 44 грн/дол., то, помноживши його на 1,16, отримаємо 51 грн/євро", — повідомив Олексій Плотніков.

Прогнозувати складно, бо на ситуацію впливають різні чинники: скільки триватиме війна на Близькому Сході, чи відкриється рух через Ормузьку протоку найближчим часом, які будуть результати цього протистояння, чи вдасться досягти домовленостей і багато іншого.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть вилучити іноземні купюри під час обміну, якщо з’являються сумніви у справжності готівки. Гроші вилучають для дослідження в НБУ, а фальшивку не відшкодовують власникам.

Також ми писали, як українці можуть пом’якшити наслідки потенційної фінансової кризи. Треба формувати грошову "подушку безпеки", купуючи іноземну валюту або державні короткострокові облігації.

курс валют курс долара курс євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації