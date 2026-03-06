Курс доллара и евро в Украине — как повлияла война на Ближнем Востоке и чего ждать

Неожиданный кризис — что будет с курсом доллара и евро в Украине
Украинцы регулярно ходят в обменные пункты, дабы получить новые купюры евро и доллара. Март 2026 года начался непредсказуемо — войной на Ближнем Востоке, которая спровоцировала удорожание доллара по отношению к евро. Изменения на валютном рынке Украины было трудно предсказать.
Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.
Что будет с курсом доллара
По состоянию на 2 марта официальный курс гривны к доллару находился на уровне 43,09 грн/долл., а уже 6 марта поднялся до рекордной отметки 43,80 грн/долл. Никто не ожидал, что угрозы президента США Дональда Трампа относительно войны в Ираном будут реализованы. Так же неожиданно произошла блокада Ормузского пролива, вследствие чего приостановились поставки нефти и нефтепродуктов.
"Доллар подорожал относительно евро, потому что в американскую валюту начали переводить другие активы. Плюс остается непонятной судьба 90 млрд евро от ЕС, на которые Украина рассчитывала для латания дыр в бюджете. Поэтому Национальный банк начал мягко отпускать курс доллара", — отметил экономист.
По словам Плотникова, худший сценарий — вывод официального курса гривны к доллару на уровень 44 грн/долл. и выше в ближайшее время. Теперь это вполне реальная перспектива, как и превышение среднегодового курса 45,70 грн/долл., заложенного в госбюджете-2026.
Что будет с курсом евро в Украине
Соотношение в главной валютной паре резко снизилось до 1,16 долл./евро по состоянию на 6 марта. Поскольку доллар укрепился, официальный курс евро в Украине опустился до 50,45 грн — это уровень первой половины января 2026 года. Вторая неделя марта снова начнется падением показателей, поэтому существует большая вероятность нисходящего тренда.
"Курс считается через доллар. Будем видеть решения НБУ по американской валюте. Например, если официальный курс пересечет 44 грн/долл., то, умножив его на 1,16, получим 51 грн/евро", — сообщил Алексей Плотников.
Прогнозировать сложно, так как на ситуацию влияют разные факторы: сколько продлится война на Ближнем Востоке, откроется ли движение через Ормузский пролив в ближайшее время, какие будут результаты этого противостояния, удастся ли достичь договоренностей и многое другое.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в украинцев могут изъять иностранные купюры при обмене, если появляются сомнения в подлинности наличных. Деньги изымают для исследования в НБУ, а фальшивку не возмещают владельцам.
Также мы писали, как украинцы могут смягчить последствия потенциального финансового кризиса. Надо формировать денежную "подушку безопасности", покупая иностранную валюту или государственные краткосрочные облигации.
Читайте Новини.LIVE!