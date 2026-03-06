Курс доллара и евро в Украине — как повлияла война на Ближнем Востоке и чего ждать

Пункт обмена валюты, где украинцы могут купить иностранные купюры. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно ходят в обменные пункты, дабы получить новые купюры евро и доллара. Март 2026 года начался непредсказуемо — войной на Ближнем Востоке, которая спровоцировала удорожание доллара по отношению к евро. Изменения на валютном рынке Украины было трудно предсказать.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара

По состоянию на 2 марта официальный курс гривны к доллару находился на уровне 43,09 грн/долл., а уже 6 марта поднялся до рекордной отметки 43,80 грн/долл. Никто не ожидал, что угрозы президента США Дональда Трампа относительно войны в Ираном будут реализованы. Так же неожиданно произошла блокада Ормузского пролива, вследствие чего приостановились поставки нефти и нефтепродуктов.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Доллар подорожал относительно евро, потому что в американскую валюту начали переводить другие активы. Плюс остается непонятной судьба 90 млрд евро от ЕС, на которые Украина рассчитывала для латания дыр в бюджете. Поэтому Национальный банк начал мягко отпускать курс доллара", — отметил экономист.

По словам Плотникова, худший сценарий — вывод официального курса гривны к доллару на уровень 44 грн/долл. и выше в ближайшее время. Теперь это вполне реальная перспектива, как и превышение среднегодового курса 45,70 грн/долл., заложенного в госбюджете-2026.

Что будет с курсом евро в Украине

Соотношение в главной валютной паре резко снизилось до 1,16 долл./евро по состоянию на 6 марта. Поскольку доллар укрепился, официальный курс евро в Украине опустился до 50,45 грн — это уровень первой половины января 2026 года. Вторая неделя марта снова начнется падением показателей, поэтому существует большая вероятность нисходящего тренда.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс считается через доллар. Будем видеть решения НБУ по американской валюте. Например, если официальный курс пересечет 44 грн/долл., то, умножив его на 1,16, получим 51 грн/евро", — сообщил Алексей Плотников.

Прогнозировать сложно, так как на ситуацию влияют разные факторы: сколько продлится война на Ближнем Востоке, откроется ли движение через Ормузский пролив в ближайшее время, какие будут результаты этого противостояния, удастся ли достичь договоренностей и многое другое.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут изъять иностранные купюры при обмене, если появляются сомнения в подлинности наличных. Деньги изымают для исследования в НБУ, а фальшивку не возмещают владельцам.

Также мы писали, как украинцы могут смягчить последствия потенциального финансового кризиса. Надо формировать денежную "подушку безопасности", покупая иностранную валюту или государственные краткосрочные облигации.