Купюры гривны в обращении — каким минимальным номиналом можно платить в 2026

Украинцы могут использовать в расчетных операциях большинство купюр, однако некоторые гривны вывели из обращения. Чтобы избежать проблем во время покупки товаров или оплаты услуг, не помешает разобраться, какой минимальный номинал национальной валюты в Украине по состоянию на март 2026 года.

Какой минимальный номинал гривны

Национальный банк регулярно выводит из обращения гривневые купюры для обновления наличного оборота. В частности 2 марта 2026 года потеряли платежеспособность банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов. Это значит, что ими теперь невозможно воспользоваться — на замену пришли монеты соответствующих номиналов.

Возникает логичный вопрос: какие купюры остались действительными в Украине? За весь период существования нашей национальной валюты в обращении находились бумажные деньги разных номиналов — всего их было 10. По состоянию на март 2026 года статус платежного средства сохранили только шесть номиналов:

20 грн;

50 грн;

100 грн;

200 грн;

500 грн;

1000 грн.

Получается, минимальный номинал гривневых купюр (именно бумажных денег, без учета монет) — 20 грн. Хотя некоторые банкноты уже недействительны: из обращения полностью изъяли образцы 1992, 1995 и 2000 годов, а частичный вывод коснулся 20 грн образца 2003 года.

Какие купюры гривны потеряют платежеспособность

Среди действительных номиналов из наличного обращения исчезли купюры 50 грн образца 1992 года, 100 грн образца 1992 года и 200 грн образца 2001 года. Аналогичная судьба в скором будущем постигнет банкноты:

50 грн образца 2004 года;

100 грн образца 2005 года;

200 грн образца 2007 года;

500 грн образца 2006 года.

"За время существования гривны в обращении находились четыре поколения банкнот, которые отличались по дизайну и системам защиты. Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются)", — уточнили в НБУ.

Благодаря регулярному обновлению наличного оборота удается уменьшить государственные расходы на обработку, транспортировку и хранение купюр с признаками сильного повреждения. Ведь бумага — недолговечный материал, который со временем теряет внешнюю привлекательность и становится изношенным.

Что еще нужно знать украинцам

