Монети НБУ коштують сотні тисяч гривень: ціни на пам’ятні вироби у 2026

Працівниця Нацбанку розглядає пам'ятні монети. Фото: НБУ/Flickr

Поки українці намагаються продати старі копійки колекціонерам і нумізматам, Національний банк реалізує пам’ятні вироби з дорогоцінних металів. Регулятор пропонує купити три золоті монети за десятки тисяч гривень кожна. Вони доступні в онлайн-магазині нумізматичної продукції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на магазин НБУ.

Монета "Архістратиг Михаїл"

Це наймолодший виріб серед усіх трьох варіантів. Монети карбували у 2025 році тиражом 3 500 екземплярів. Вони виготовлені з золота 900 проби, а маса дорогоцінного металу в чистоті становить 7,78 г. Це пояснює велику ціну — НБУ реалізує пам’ятні монети номіналом 20 гривень за 75 378 грн.

Їх присвятили архангелу Михаїлу — одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції. На аверсі дизайнери зобразили патерн "український піксель" і стилізований лавровий вінок, на реверсі — силуети воїнів ЗСУ, архістратига Михаїла і рядок із поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки".

Національний банк продає українцям золоті монети. Фото: скриншот

Монети НБУ за сотні тисяч гривень

Вартість попередньої монети на настільки вражає, як ціна двох наступних. Національний банк продає вироби під назвами "Боспорське царство" і "Херсонес Таврійський" за шалену суму — 246 603 грн. Стільки коштує кожна окрема монета.

Вони характеризуються такими ознаками:

мають номінал 100 гривень;

виготовлені з золота 900 проби;

випущені у 2009-2010 роках;

маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г.

Монета "Боспорське царство" присвячена античній державі Північного Причорномор’я, що існувала на берегах Керченської протоки. Відповідно виріб "Херсонес Таврійський" відображає посвяту однойменному стародавньому місту-державі на південно-західному узбережжі Криму.

Кількість монет у доступі обмежена, на складі залишилося по дві-три сотні металевих виробів кожного виду (станом на 19 березня 2026 року), тому одна людина може придбати не більше шести екземплярів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто позбутися гривневих купюр деяких номіналів. З готівкового обігу повністю вивели банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень усіх років випуску. Їх можна обміняти в будь-якому банку.

Також ми писали, які старі копійки дорого коштують в Україні. Найбільше цінних різновидів датуються 1992 роком емісії, коли карбування було неідеальним. Вони характеризуються змінами в дизайні та дефектами.

Часті запитання

Які банки України продають монети НБУ?

Пам’ятні та інвестиційні монети Національного банку України доступні для покупки в онлайн-магазині нумізматичної продукції регулятора, а також у відділеннях уповноважених банків-дистриб’юторів. До таких належить Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк, Ощадбанк і ПУМБ. Вони отримують по 3% від тиражу продукції, яку виготовляє НБУ для реалізації.

Які монети "ходять" в Україні?

Станом на березень 2026 року статус платіжного засобу втратили монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок усіх років випуску. Якщо вони залишилися в обігу, то не підлягають використанню в розрахункових операціях. Дійсними вважаються монети номіналами 10 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень.