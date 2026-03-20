Лом меди в Украине подорожал до 500 грн: где высокие цены и что сдавать

Медные провода, которые можно дорого продать в Украине. Фото: кадр из видео

Многие украинцы сдают лом, чтобы заработать дополнительные деньги. Одним из самых ценных цветных металлов считается медь, которую несложно найти в домашних условиях. Цена за килограмм в некоторых регионах Украины достигает 500 грн по состоянию на март 2026 года.

Цены на лом меди в Украине

Этот цветной металл высоко ценится за свои физико-химические свойства, податливость к повторной переработке, сохранение качества, иммунитет к коррозии и пр. Благодаря продаже лома меди удается снизить негативное влияние добычи сырья на экологию.

Цены заметно варьируются в зависимости от многих факторов, например, области сбыта, наличия ржавчины или загрязнений, необходимости транспортировать металл и избавляться от примесей. Иногда даже способ расчета влияет на конечный доход продавца, если пункт приема предпочитает наличные либо карточные переводы.

Мы промониторили официальные сайты украинских предприятий, которые легально занимаются покупкой лома металлов, и узнали актуальную стоимость меди (на вторую половину марта 2026 года). Результат оказался таким:

Киевская область — от 300 до 430 грн;

Запорожская область — от 463 до 513 грн;

Винницкая область — от 400 до 495 грн;

Львовская область — от 400 до 480 грн;

Днепропетровская область — от 493 до 513 грн;

Одесская область — от 490 до 515 грн;

Сумская область — от 400 до 435 грн;

Харьковская область — от 480 до 500 грн.

Где найти медь в домашних условиях

Многие бытовые изделия и электронные приборы содержат медь. Например, если дома завалялась старая техника, которую жалко выбросить, но невозможно починить, стоит разобрать ее на компоненты и достать медные детали. Речь идет о телевизоре, холодильнике, стиральной машине, кондиционере, кухонных принадлежностях и т.д.

Сантехнические изделия считаются источником многих цветных металлов. Необходимо обратить внимание на трубы, фитинги, смесители или радиаторы. Внутри транспортных средств, в частности автомобилей, объема меди вдоволь. Некоторые предметы декора, рабочие и музыкальные инструменты тоже могут принести доход.

Частые вопросы

Какой лом невозможно продать в Украине?

Многие металлические конструкции не принимают на лом. Предприятия не покупают в украинцев изделия коммунальной собственности, боеприпасы и взрывоопасные предметы, радиаторы с неизвестной жидкостью, закрытые емкости, элементы железнодорожной инфраструктуры, мемориальные плиты, детали из изделий исторической и культурной ценности, конструкции с повышенным уровнем радиации.

Какой лом стоит дорого в Украине?

Украинцы могут выгодно продать цветной лом, в частности медь, латунь и алюминий. За медь предприятия готовы платить до 500 грн/кг, за латунь — до 250 грн/кг. Алюминий стоит дешевле, однако может принести от 25 до 70 грн/кг. Цены выросли с наступлением весны, поскольку на мировом рынке лома наблюдается восходящий тренд.