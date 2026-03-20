Брухт міді в Україні подорожчав до 500 грн: де найвищі ціни і що здавати

Мідні дроти, які можна дорого продати в Україні. Фото: кадр із відео

Чимало українців здають брухт, аби заробити додаткові кошти. Одним із найцінніших кольорових металів вважається мідь, яку нескладно знайти в домашніх умовах. Ціна за кілограм у деяких регіонах України досягає 500 грн станом на березень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українці можуть заробити на брухті міді.

Ціни на брухт міді в Україні

Цей кольоровий метал високо цінується за свої фізико-хімічні властивості, піддатливість до повторного перероблення, збереження якості, імунітет до корозії тощо. Завдяки продажу брухту міді вдається знизити негативний вплив видобутку сировини на екологію.

Ціни помітно варіюються залежно від багатьох факторів, наприклад, області збуту, наявності іржі чи забруднень, потреби транспортувати метал і позбуватися домішок. Інколи навіть спосіб розрахунку впливає на кінцевий дохід продавця, якщо пункт прийому віддає перевагу готівці або картковим переказам.

Ми промоніторили офіційні сайти українських підприємств, які легально займаються купівлею брухту металів, і дізналися актуальну вартість міді (на другу половину березня 2026 року). Результат виявився таким:

Київська область — від 300 до 430 грн;

Запорізька область — від 463 до 513 грн;

Вінницька область — від 400 до 495 грн;

Львівська область — від 400 до 480 грн;

Дніпропетровська область — від 493 до 513 грн;

Одеська область — від 490 до 515 грн;

Сумська область — від 400 до 435 грн;

Харківська область — від 480 до 500 грн.

Вартість брухту міді в Запоріжжі. Фото: скриншот

Де знайти мідь в домашніх умовах

Чимало побутових виробів та електронних приладів містять мідь. Наприклад, якщо вдома завалялася стара техніка, яку шкода викинути, але неможливо полагодити, варто розібрати її на компоненти і дістати мідні деталі. Йдеться про телевізор, холодильник, пральну машину, кондиціонер, кухонне приладдя тощо.

Сантехнічні вироби вважаються джерелом багатьох кольорових металів. Необхідно звернути увагу на труби, фітинги, змішувачі або радіатори. Всередині транспортних засобів, зокрема автомобілів, обсягу міді вдосталь. Деякі предмети декору, робочі та музичні інструменти теж можуть принести дохід.

Часті запитання

Який брухт неможливо продати в Україні?

Чимало металевих конструкцій не приймають на брухт. Підприємства не купують в українців вироби комунальної власності, боєприпаси і вибухонебезпечні предмети, радіатори з невідомою рідиною, закриті ємності, елементи залізничної інфраструктури, меморіальні плити, деталі з виробів історичної та культурної цінності, конструкції з підвищеним рівнем радіації.

Який брухт коштує дорого в Україні?

Українці можуть вигідно продати кольоровий брухт, зокрема мідь, латунь та алюміній. За мідь підприємства готові платити до 500 грн/кг, за латунь — до 250 грн/кг. Алюміній коштує дешевше, однак може принести від 25 до 70 грн/кг. Ціни виросли з настанням весни, оскільки на світовому ринку брухту спостерігається висхідний тренд.