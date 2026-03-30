Головна Економіка В Німеччині хочуть відмовитись від дріб'язку: які гроші в зоні ризику

В Німеччині хочуть відмовитись від дріб'язку: які гроші в зоні ризику

Дата публікації: 30 березня 2026 14:05
В Німеччині хочуть відмовитись від дріб'язку: які гроші в зоні ризику
В Німеччині хочуть відмовитись від дрібних монет. Фото: Pixabay, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Німецький федеральний банк запропонував закріпити в законі правило округлення сум при готівкових розрахунках. Якщо ідею підтримають, підсумкова сума на касі автоматично заокруглюватиметься до найближчих 5 центів. Це працюватиме як в більшу, так і в меншу сторону. 

Про те, як хочуть змінити підхід до готівкових розрахунків в Німеччині, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на онлайн-ресурс Ausnews.de.

Як можуть змінитися готівкові операції в Німеччині

За даними експертів, маленькі монети ускладнюють розрахунки і майже не обертаються в обігу — їх часто гублять або зберігають вдома. При цьому витрати на карбування та доставку таких монет перевищують їхню реальну цінність.

"Відмова від монет в 1 і 2 центи зробить готівку зручнішою для людей, а сам оборот готівки — надійнішим та ефективнішим", — пояснив член правління Бундесбанку та голова Національного форуму з готівкових грошей Буркхард Бальц.

На практиці це працюватиме наступним чином: 

  • якщо сума закінчується на 1 або 2 центи — її округлять вниз до попередньої п’ятицентової позначки;
  • якщо сума закінчується на 3 або 4 центи — округлять вгору.

Наприклад, замість 4,99 євро доведеться заплатити рівно 5 євро, а 1,02 євро стануть 1 євро. Вартість товарів не змінюється, а правило діятиме лише для готівки — картками платити потрібно буде як і завжди.

Чому хочуть позбутися дрібних монет в Німеччині

Опитування показують, що більшість німців підтримують ідею відмовитись від дрібних монет. За даними останнього Eurobarometer, люди давно не користуються монетами по 1 та 2 центи, вони накопичуються вдома і майже не потрібні.

Німеччина не перша країна, яка планує піти на відповідний крок:

  • Фінляндія ніколи не випускала дрібні монети, округлення застосовують з моменту появи євро.
  • Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Італія, Словаччина та Естонія вже ввели округлення до 5 центів.

Однак єдиного підходу для всієї ЄС ще немає, тому німецький Національний форум із готівки закликає погодити правила на європейському рівні.

Що стосується Німеччини, до для неї, першим кроком на шляху відмови від дрібних монет має стати створення законодавчої бази, але коли це станеться, поки що невідомо.

Раніше Новини.LIVE писали, що громадянам, які збираються у Німеччину, корисно заздалегідь дізнатися про правила митниці, щоб уникнути проблем на кордоні. Там чітко вказано, що можна ввозити в країну, а що суворо заборонено.

Також Новини.LIVE повідомляли, що для тих, хто живе в Німеччині, завжди є можливість заощадити на покупках. Українці можуть економно купувати продукти різними способами: хтось ходить до супермаркетів з великими знижками, а інші віддають перевагу ринкам і шукають там вигідні пропозиції.

Німеччина монети готівка
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
