Митні обмеження в Німеччині у 2026 році: список заборонених товарів

Якщо ви плануєте поїздку до Німеччини, краще заздалегідь ознайомитися з митними правилами, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на кордоні. Там досить чітко прописано, що можна ввозити, а що категорично заборонено.

Про те, що які продукти та товари заборонено ввозити в Німеччину у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Migrant.biz.ua".

Що можна ввозити в Німеччину без обмежень

Ввозити без проблем можна речі для особистого користування, предмети, які не призначені для продажу або передачі іншим, товари, що знадобляться під час перебування в країні, а також речі без заборонених предметів і з усіма необхідними сертифікатами чи ліцензіями, якщо їх імпорт обмежений.

Важливо, щоб ці речі не продавалися, не віддавалися в заставу чи іншим чином не передавалися на території Німеччини.

Товари, які можна ввозити до Німеччини без сплати мит

Якщо їдете в Німеччину, треба знати, що правила безмитного ввезення речей регулюються спеціальним німецьким законом про особистий багаж пасажирів. За ним, якщо ваш багаж відповідає встановленим нормам, можна провозити товари без мит, якщо вони приїжджають із третіх країн, тобто не з ЄС.

Максимальна вартість безмитних речей залежить від виду транспорту:

якщо подорожуєте на машині чи автобусі, це до 300 євро;

якщо летите літаком або їдете на кораблі — до 430 євро.

Для дітей до 15 років встановлено окремий ліміт — до 175 євро. Ці межі стосуються однієї людини та звичайних товарів, які не заборонені: одяг, взуття, електроніка, меблі тощо.

Обмеження на ввезення тютюнових та спиртних виробів

Є окремі правила для алкоголю, тютюну, ліків і палива. Тютюнові вироби дозволяється ввозити до 200 сигарет, 100 сигарил, 50 сигар або 250 грамів насипного тютюну, при цьому їх можна комбінувати.

Алкоголь можна брати різний залежно від міцності:

до 16 літрів пива;

максимум 4 літри не ігристого вина;

напої слабші за 22% — до двох літрів;

міцні напої (понад 22%) — до одного літра.

Вік для ввезення алкоголю та тютюну — від 17 років. Ліки можна брати лише для особистого користування, а великі об’єми треба підтверджувати довідками від лікаря.

Паливо можна провозити в обсязі повного бака автомобіля плюс 10 літрів у каністрі. Деякі джерела також згадують обмеження щодо кави, парфумів (50 мл) та туалетної води (250 мл).

Важливо пам’ятати, що ці правила стосуються лише товарів із третіх країн. Якщо щось ввозите з ЄС для особистого користування, зазвичай мит немає.

Що заборонено або можна ввозити до Німеччини в обмеженій кількості

Німеччина дуже суворо ставиться до ввезення деяких товарів:

Необроблені алмази можна перевозити тільки з сертифікатом Кімберлі і лише у транзитних цілях. Дорога текстильна продукція вартістю понад 1,5 тисячі євро (або понад 1 тисячу, якщо не для особистого використання) обмежена. Зброя і боєприпаси дозволяються тільки при наявності дозволу від німецьких органів та документа про власність, інакше можна отримати від 5 до 10 років ув’язнення. Наркотики та рецептурні препарати можна провозити лише за наявності медичного сертифіката. Підробки або допінг заборонені. Піротехніку можна ввозити, але лише з дозволом для певних класів (F3 та F4). Заборонено ввезення небезпечних порід собак, таких як пітбуль, стаффордширський тер’єр, бультер’єр, за винятком службових собак, собак-поводирів для людей з інвалідністю. Деякі харчові продукти, наприклад дикі гриби, картопля, ікра осетрових, м’ясо та молочні продукти, також під забороною, як і тварини, рослини та продукція з них.

Піратські або підроблені товари заборонені лише якщо їх ввозять для комерційної діяльності, для особистого користування обмеження не діють.

