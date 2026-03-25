Таможенные ограничения в Германии в 2026 году: список запрещенных товаров

Если вы планируете поездку в Германию, лучше заранее ознакомиться с таможенными правилами, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на границе. Там достаточно четко прописано, что можно ввозить, а что категорически запрещено.

О том, что какие продукты и товары запрещено ввозить в Германию в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Что можно ввозить в Германию без ограничений

Ввозить без проблем можно вещи для личного пользования, предметы, которые не предназначены для продажи или передачи другим, товары, которые понадобятся во время пребывания в стране, а также вещи без запрещенных предметов и со всеми необходимыми сертификатами или лицензиями, если их импорт ограничен.

Важно, чтобы эти вещи не продавались, не отдавались в залог или иным образом не передавались на территории Германии.

Товары, которые можно ввозить в Германию без уплаты пошлин

Если едете в Германию, надо знать, что правила беспошлинного ввоза вещей регулируются специальным немецким законом о личном багаже пассажиров. По нему, если ваш багаж соответствует установленным нормам, можно провозить товары без пошлин, если они приезжают из третьих стран, то есть не из ЕС.

Максимальная стоимость беспошлинных вещей зависит от вида транспорта:

если путешествуете на машине или автобусе, это до 300 евро;

если летите самолетом или едете на корабле — до 430 евро.

Для детей до 15 лет установлен отдельный лимит — до 175 евро. Эти пределы касаются одного человека и обычных товаров, которые не запрещены: одежда, обувь, электроника, мебель и тому подобное.

Ограничения на ввоз табачных и спиртных изделий

Есть отдельные правила для алкоголя, табака, лекарств и топлива. Табачные изделия разрешается ввозить до 200 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар или 250 граммов насыпного табака, при этом их можно комбинировать.

Алкоголь можно брать разный в зависимости от крепости:

до 16 литров пива;

максимум 4 литра не игристого вина;

напитки слабее 22% — до двух литров;

крепкие напитки (более 22%) — до одного литра.

Возраст для ввоза алкоголя и табака — от 17 лет. Лекарства можно брать только для личного пользования, а большие объемы надо подтверждать справками от врача.

Топливо можно провозить в объеме полного бака автомобиля плюс 10 литров в канистре. Некоторые источники также упоминают ограничения по кофе, духам (50 мл) и туалетной воде (250 мл).

Важно помнить, что эти правила касаются только товаров из третьих стран. Если что-то ввозите из ЕС для личного пользования, обычно пошлин нет.

Что запрещено или можно ввозить в Германию в ограниченном количестве

Германия очень строго относится к ввозу некоторых товаров:

Необработанные алмазы можно перевозить только с сертификатом Кимберли и только в транзитных целях. Дорогая текстильная продукция стоимостью более 1,5 тысячи евро (или более 1 тысячи, если не для личного использования) ограничена. Оружие и боеприпасы разрешаются только при наличии разрешения от немецких органов и документа о собственности, иначе можно получить от 5 до 10 лет заключения. Наркотики и рецептурные препараты можно провозить только при наличии медицинского сертификата. Подделки или допинг запрещены. Пиротехнику можно ввозить, но только с разрешением для определенных классов (F3 и F4). Запрещен ввоз опасных пород собак, таких как питбуль, стаффордширский терьер, бультерьер, за исключением служебных собак, собак-поводырей для людей с инвалидностью. Некоторые пищевые продукты, например дикие грибы, картофель, икра осетровых, мясо и молочные продукты, также под запретом, как и животные, растения и продукция из них.

Пиратские или поддельные товары запрещены только если их ввозят для коммерческой деятельности, для личного пользования ограничения не действуют.

