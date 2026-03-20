Гражданство Германии не светит некоторым украинцам: кто в списке

Украинские беженцы с личными вещами на улице. Фото: УНИАН

Чтобы претендовать на гражданство Германии в 2026 году, украинцам нужно выполнить все обязательные требования. Несоблюдение правил натурализации или несоответствие критериям отбора закроет иностранцам путь к оформлению местного паспорта. В Германии установили строгие условия для претендентов на гражданство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев можно не рассчитывать на немецкий паспорт.

Как стать гражданином Германии

Способов получения немецкого гражданства существует несколько. Самый популярный — натурализация — предполагает выполнение многих требований, без чего добиться положительного решения невозможно. По данным специализированного портала Gromadyanstvo, претендентам на местный паспорт откажут, если они:

не соблюдают минимальный срок оседлости пять лет;

не будут знать национальный язык на достаточном уровне;

не смогут подтвердить стабильный доход.

Если же иностранец пытается воспользоваться процедурой репатриации, он должен доказать факт потери немецкого паспорта своими предками. Среди причин допускают бракосочетание с гражданином другой страны, личный/коллективный отказ, утерю документа до 26 февраля 1955 года и потерю места жительства, установленного до 30.01.1933 г.

Кому гражданство точно не светит

Соблюдение всех условий не означает, что претенденту гарантированно выдадут второй паспорт. Существуют отдельные требования к иностранцам, не связанные с процедурами приобретения гражданства. Например, дополнительными критериями отбора являются совершеннолетие, отсутствие судимостей и даже прохождение теста на знание общественно-правового устройства государства.

Также неофициальными маркерами для отказа являются дискриминационные взгляды человека, активное проявление расизма, антисемитизма и пр. Подделка документов, нарушение миграционных правил, представление недостоверных персональных данных, принудительная депортация из Германии в прошлом — все это влечет негативные последствия для иностранцев.

Частые вопросы

Как получить гражданство Германии беженцам из Украины?

На беженцев из Украины распространяются все требования натурализации. Лица, находящиеся под временной защитой, должны легально проживать на территории государства не менее пяти лет, знать немецкий язык на уровне B1, иметь подтвержденный источник дохода и жилье. В то же время нельзя поддерживать свое финансовое состояние помощью от Jobcenter или Sozialamt.

Как украинцам подтвердить немецкое происхождение?

Чтобы воспользоваться процедурой репатриации, надо подтвердить немецкое происхождение. Доказательствами корней являются свидетельства о рождении предков (дедушек, бабушек, других родственников), справки о заключении брака и другие документы, где указана национальность. Плюс можно найти информацию о проживании предков на территории Германской империи или в немецких поселениях.