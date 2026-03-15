Гражданство за инвестиции: какие страны "продают" паспорта в 2026 году

Иностранцы, которые хотят как можно быстрее получить гражданство конкретной страны, могут обойти долгие процедуры натурализации и "купить" местный паспорт за инвестиции в развитие. Типичные варианты финансовых взносов включают приобретение недвижимости, запуск бизнес-проектов или вклады в государственные облигации.

Где продают гражданство за инвестиции, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Global Residence Index.

Сколько стоит гражданство в 2026

Стран, позволяющих легально оформить свой паспорт в обмен на крупный финансовый вклад, осталось немного. Ранее даже государства ЕС развивали местные программы, однако по состоянию на 2026 год подобных вариантов для иностранцев на территории Европейского Союза нет.

Официальные программы получения гражданства за инвестиции продолжают функционировать в таких странах:

Сан-Томе и Принсипи — от 90 000 долларов (2+ месяца);

Науру — от 105 000 долларов (3+ месяца);

Вануату — от 130 000 долларов (2+ месяца);

Доминика — от 200 000 долларов (6+ месяцев);

Антигуа и Барбуда — от 230 000 долларов (6+ месяцев);

Гренада — от 235 000 долларов (8+ месяцев);

Сент-Люсия — от 240 000 долларов (6+ месяцев);

Египет — от 250 000 долларов (10+ месяцев);

Сент-Китс и Невис — от 250 000 долларов (6+ месяцев);

Турция — от 400 000 долларов (8+ месяцев);

Иордания — от 750 000 долларов (3+ месяца).

"В целом страны предлагают возможности гражданства за инвестиции, чтобы привлечь прямые иностранные средства, увеличить присутствие международного бизнеса для создания рабочих мест и получить финансовую поддержку для своего развития", — говорится на специализированном портале.

Условия гражданства за инвестиции

Каждая программа отличается, однако традиционно оформление второго паспорта требует от заявителей "чистого" прошлого и совершеннолетия. Нередко претендентам на гражданство позволяют добавлять к программе, кроме жены/мужа и детей до 18 лет, еще родителей на попечении, взрослых детей, братьев и сестер.

Везде есть нюансы, поэтому необходимо внимательно изучить правила участия. Иногда от иностранцев требуют посетить страну для завершения процедуры, а где-то процесс приобретения гражданства полностью дистанционный. Среди потенциальных условий — проживание на территории государства определенное время или минимальная интеграция в общество, включая знание языка.

Напомним, в Европе закрыли все официальные программы получения гражданства за инвестиции. Иностранцы могут "купить" только разрешение на легальное проживание, а остальные требования остаются актуальными в 2026 году.

Также мы писали, что для оформления польского паспорта украинцы должны прожить на территории государства от 3 до 10 лет. Однако в минимальный срок оседлости не включают период временной защиты.