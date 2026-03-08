Второе гражданство для украинцев — где дешевле всего купить паспорт в марте

Украинцы могут купить второй паспорт за инвестиции. Фото: Новини.LIVE

Немало украинцев давно находятся в ЕС, поэтому имеют право на получение гражданства. Разрешается претендовать на оформление документа после выполнения обязательных условий, среди которых — минимальный срок непрерывного проживания. Ранее иностранцы могли "купить" паспорт, но по состоянию на 2026 год программы инвестиций закрыли.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли украинцы купить гражданство в ЕС и где дешевле всего получить паспорт в марте.

Продают ли гражданство в ЕС

Активное сокращение популярных инвестиционных программ (Citizenship by Investment) началось в Европе с 2020 года. Теперь иностранцам приходится проходить более сложный путь, дабы оформить второй паспорт, ведь просто заплатить за него больше нельзя.

С другой стороны, упростить процедуру натурализации разрешается путем финансирования. По данным специализированного портала Feod Group, инвесторы могут купить легальное пребывание на территории конкретной страны, то есть разрешение, позволяющее работать, учиться, вести бизнес и пр.

Суммы взносов зависят от государства:

Франция — от 300 000 евро (гражданство после 5 лет проживания);

Греция — от 250 000 евро (гражданство после 7 лет проживания);

Кипр — от 300 000 евро (гражданство после 8 лет проживания);

Португалия — от 250 000 евро (гражданство после 10 лет проживания);

Италия — от 250 000 евро (гражданство после 10 лет проживания).

Даже потратив такие большие суммы, придется выполнить условия натурализации, в частности относительно минимального срока оседлости, знания языка, интеграции в общество и тому подобное. Единственный плюс от инвестиций — сразу обеспечить себя законным разрешением на пребывание.

Где выдают паспорт за инвестиции

Иностранцы до сих пор могут купить второй паспорт, поскольку многие страны допускают такие программы. Среди относительно бюджетных вариантов (самых дешевых из имеющихся) выделяют гражданство Доминики. Чтобы стать "своим" на этом острове в Карибском море, нужно заплатить от 100 000 долларов.

Аналогично стоит паспорт Антигуа и Барбуды — государства на островах в восточной части Карибского моря. Немного дороже обойдется интеграция с обществом Вануату (островная тихоокеанская страна в Меланезии) — от 130 000 долларов. От 150 000 долларов надо отдать за гражданство Гренады, еще одного островного государства в Карибском море.

Напомним, перед поездкой в Словакию в 2026 году украинцам стоит заранее проверить правила въезда. Обязательной является медицинская страховка с покрытием от 30 000 евро и биометрический паспорт.

Также мы писали, что некоторых украинцев могут наказать за второй паспорт. Множественное гражданство предусмотрено только с США, Польшей, Чехией, Германией и Канадой по состоянию на март 2026 года.