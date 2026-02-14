Гражданство США в 2026 — сколько лет надо прожить в стране и что дает паспорт

Паспорт США. Фото: Pexels

Украинцы могут претендовать на гражданство США, если выполнят все обязательные условия. Для натурализации надо достичь минимального срока оседлости, знать английский язык и присягнуть на верность конституционным принципам.

Сколько лет надо прожить в США для гражданства, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Gromadyanstvo.

Срок оседлости в США для гражданства

Натурализация предполагает непрерывное проживание на территории Соединенных Штатов Америки в течение пяти лет в качестве владельца грин-карты (статус постоянного резидента). Для получения паспорта необходимо доказать физическое пребывание в США не менее 30 месяцев за последние пять лет.

Также следует избегать длительных поездок за границу, потому что отсутствие более шести месяцев может нарушить требование непрерывного проживания или даже аннулировать уже зачисленный срок. Кстати для иностранцев в браке с гражданами США период натурализации сокращается до трех лет.

Упрощенная процедура предусмотрена для военнослужащих. Они имеют право подать заявку на гражданство без соблюдения минимального срока оседлости, а в период военных действий даже не нужна грин-карта, чтобы претендовать на местный паспорт.

Какие преимущества гражданства США

Паспорт Соединенных Штатов Америки дает много преимуществ и открывает множество возможностей. Во-первых, с ним разрешено путешествовать без визы в большинство стран Европы и Латинской Америки.

Во-вторых, документ обеспечивает доступом к государственной поддержке. Речь идет о федеральных программах помощи, медицинском страховании, социальных льготах, дипломатической защите за рубежом, дополнительных карьерных перспективах, учебных грантах и тому подобное.

В-третьих, больше не придется волноваться из-за риска депортации. Даже приобретенные с паспортом обязательства перед страной, такие как налоговые или правовые, не уменьшают радость от осознания того, что угроза принудительного выселения полностью нивелировалась.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для получения гражданства Канады необходимо выполнить требование относительно минимального срока непрерывного проживания. Иностранцы должны провести в стране три года в течение последних пяти лет.

Также мы писали, сколько стоит оформление немецкого паспорта в 2026 году. Взрослые и несовершеннолетние должны заплатить 255 евро, а дети, которые натурализуются с родителями — всего 51 евро.