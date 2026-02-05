Гражданство Словакии — сколько лет надо жить в стране для получения паспорта

Паспорт Словакии. Фото: Ministerstvo vnútra SR

Многие украинцы давно живут за границей и могут рассчитывать на получение гражданства. В частности словацкий паспорт выдают при условии соблюдения минимального срока оседлости, то есть непрерывного пребывания на территории государства.

Сколько лет надо жить в Словакии для гражданства

Срок оседлости в Словакии

Гражданство по натурализации предусматривает непрерывное легальное проживание в Словакии не менее восьми лет. Важно на момент подачи заявки иметь разрешение на постоянное пребывание (ПМЖ). Некоторые категории лиц могут рассчитывать на сокращение этого срока, в частности:

иностранец в браке со словаком — от пяти лет;

ребенок до достижения 18 лет — от трех лет;

несовершеннолетний, чьим опекуном или законным представителем является гражданин Словакии — от двух лет;

человек с удостоверением словака, проживающий за границей — от трех лет.

Если человек внес значительный вклад в развитие экономики государства, культуры, науки, спорта или иной отрасли, он сможет получить гражданство немедленно. Это зависит от наличия оснований, отвечающих интересам страны. На таких претендентов не распространяется требование о знании языка.

Сколько стоит паспорт Словакии

Выдача документа требует уплаты административного сбора. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Республики Словакия, в 2026 году действуют такие тарифы на оформление паспорта:

для лиц от 16 лет — 50 евро;

для лиц от 6 до 16 лет — 20 евро;

для лиц до 6 лет — 12 евро.

Это стоимость выдачи в течение стандартного срока 30 календарных дней. Если нужно ускорить процедуру, придется заплатить больше. Оформление в течение двух дней обойдется в 150, 60 и 36 евро соответственно. Также можно заказать выдачу документа через 10 календарных дней, что стоит 100, 40 и 24 евро для лиц разных возрастных категорий.

Что еще нужно знать украинцам

