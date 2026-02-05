Громадянство Словаччини — скільки років треба жити в країні для отримання паспорта

Паспорт Словаччини. Фото: Ministerstvo vnútra SR

Чимало українців давно мешкають за кордоном і можуть розраховувати на отримання громадянства. Зокрема словацький паспорт видають за умови дотримання мінімального терміну осілості, тобто безперервного перебування на території держави.

Скільки років треба жити у Словаччині для громадянства, розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Термін осілості у Словаччині

Громадянство за натуралізацією передбачає безперервне легальне проживання у Словаччині щонайменше вісім років. Важливо на момент подачі заявки мати дозвіл на постійне перебування (ПМЖ). Деякі категорії осіб можуть розраховувати на скорочення цього терміну, зокрема:

іноземець у шлюбі зі словаком — від п'яти років;

дитина до досягнення 18 років — від трьох років;

неповнолітній, чиїм опікуном або законним представником є громадянин Словаччини — від двох років;

особа з посвідкою словака, яка проживала за кордоном — від трьох років.

Якщо людина здійснила значний внесок у розвиток економіки держави, культури, науки, спорту чи іншої галузі, вона зможе отримати громадянство негайно. Це залежить від наявності підстав, що відповідають інтересам країни. На таких претендентів не поширюється вимога щодо знання мови.

Скільки коштує паспорт Словаччини

Видача документа вимагає сплати адміністративного збору. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ Республіки Словаччина, у 2026 році діють такі тарифи на оформлення паспорта:

для осіб від 16 років — 50 євро;

для осіб від 6 до 16 років — 20 євро;

для осіб до 6 років — 12 євро.

Це вартість видачі протягом стандартного терміну 30 календарних днів. Якщо потрібно пришвидшити процедуру, доведеться заплатити більше. Оформлення протягом двох днів обійдеться у 150, 60 і 36 євро відповідно. Також можна замовити видачу документа через 10 календарних днів, що коштує 100, 40 та 24 євро для осіб різних вікових категорій.

Що ще варто знати українцям

