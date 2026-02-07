Видео
Видео

Сколько лет нужно прожить в Канаде для гражданства и что дает паспорт

Дата публикации 7 февраля 2026 19:10
Гражданство Канады — сколько лет надо прожить в стране и что дает паспорт
Паспорта Канады. Фото: Reddit

Немало украинцев давно проживают в Канаде, там присутствует одна из самых больших диаспор. Люди могут задумываться над получением гражданства, поэтому не помешает узнать, какие условия необходимо выполнить для оформления паспорта.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Gromadyanstvo.

Читайте также:

Срок оседлости в Канаде

Один из распространенных способов получения гражданства — натурализация. От иностранцев требуют выполнения обязательного условия — минимального срока оседлости. То есть нужно непрерывно проживать на территории государства в течение определенного времени.

Украинцы со статусом постоянного резидента могут претендовать на местный паспорт после трех лет пребывания (1095 дней физического присутствия) в Канаде в течение последних пяти лет. При расчете стоит учитывать такие нюансы:

  • каждый день проживания до получения статуса постоянного резидента засчитывается за половину дня;
  • время отбывания наказания за преступление, совершенное в Канаде, не включается в период пребывания.

Кроме требования о минимальном сроке оседлости, иностранцы должны успешно сдать тест на гражданство и доказать владение одним из официальных языков Канады (английским или французским) на уровне не ниже CLB 4.

Что дает паспорт Канады

Владение вторым паспортом даст украинцам немало преимуществ. Гражданство Канады предусматривает доступ к:

  • легальному трудоустройству и ведению бизнеса;
  • безвизовым поездкам в 116 стран, включая США, Великобританию, страны-члены Евросоюза и Шенгенской зоны;
  • качественной бесплатной медицине;
  • обучению в ведущих университетах Канады с возможностью получить государственные гранты.

Благодаря сильной и разветвленной украинской диаспоре наши граждане смогут быстрее интегрироваться в общество, привыкнуть к жизни за рубежом. Напомним, с 16 января 2026 года Канаду признали одним из пяти государств, паспорт которого украинцы могут оформить без риска административных санкций. Иными словами, работает механизм двойного гражданства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для получения паспорта Словакии необходимо проживать на территории государства в течение восьми лет. Но минимальный срок оседлости сокращают для отдельных категорий иностранцев.

Также мы писали, сколько стоит выдача немецкого паспорта в 2026 году. Взрослые украинцы должны заплатить 255 евро за оформление документа, а несовершеннолетние лица, которые натурализуются с родителями — 51 евро.

Канада украинцы гражданство документы паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
