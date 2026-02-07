Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки років треба прожити в Канаді для громадянства і що дає паспорт

Скільки років треба прожити в Канаді для громадянства і що дає паспорт

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 19:10
Громадянство Канади — скільки років треба прожити в країні та що дає паспорт
Паспорти Канади. Фото: Reddit

Чимало українців давно проживають у Канаді, там присутня одна з найбільших діаспор. Люди можуть замислюватися над отриманням громадянства, тому не завадить дізнатися, які умови необхідно виконати для оформлення паспорта.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Реклама
Читайте також:

Термін осілості в Канаді

Один із поширених способів набуття громадянства — натуралізація. Від іноземців вимагають виконання обов'язкової умови — мінімального терміну осілості. Тобто потрібно безперервно проживати на території держави протягом визначеного часу.

Українці зі статусом постійного резидента можуть претендувати на місцевий паспорт після трьох років перебування (1095 днів фізичної присутності) в Канаді протягом останніх п'яти років. Під час розрахунку варто зважати на такі нюанси:

  • кожен день проживання до отримання статусу постійного резидента зараховується за половину дня;
  • час відбування покарання за злочин, скоєний у Канаді, не включається до періоду перебування.

Окрім вимоги щодо мінімального терміну осілості, іноземці повинні успішно скласти тест на громадянство і довести володіння однією з офіційних мов Канади (англійської чи французької) на рівні не нижче CLB 4.

Що дає паспорт Канади

Володіння другим паспортом дасть українцям чимало переваг. Громадянство Канади передбачає доступ до:

  • легального працевлаштування і ведення бізнесу;
  • безвізових поїздок у 116 країн, включно зі США, Великою Британією, країнами-членами Євросоюзу та Шенгенської зони;
  • якісної безплатної медицини;
  • навчання у провідних університетах Канади з можливістю вибороти державні гранти.

Завдяки сильній та розгалуженій українській діаспорі наші громадяни зможуть швидше інтегруватися в суспільство, звикнути до життя за кордоном. Нагадаємо, з 16 січня 2026 року Канаду визнали однією з п'яти держав, паспорт якої українці можуть оформити без ризику адміністративних санкцій. Іншими словами, працює механізм подвійного громадянства.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для отримання паспорта Словаччини необхідно проживати на території держави протягом восьми років. Але мінімальний термін осілості скорочують для окремих категорій іноземців.

Також ми писали, скільки коштує видача німецького паспорта у 2026 році. Дорослі українці повинні заплатити 255 євро за оформлення документа, а неповнолітні особи, які натуралізуються з батьками — 51 євро.

Канада українці громадянство документи паспорт
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації