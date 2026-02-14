Відео
Головна Економіка Паспорт США — які умови мають виконати іноземці для отримання громадянства

Паспорт США — які умови мають виконати іноземці для отримання громадянства

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 19:10
Громадянство США у 2026 — скільки років треба прожити в країні та що дає паспорт
Паспорт США. Фото: Pexels

Українці можуть претендувати на громадянство США, якщо виконають всі обов'язкові умови. Для натуралізації треба досягти мінімального терміну осілості, знати англійську мову і присягнути на вірність конституційним принципам.

Скільки років треба прожити в США для громадянства, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Читайте також:

Термін осілості у США для громадянства

Натуралізація передбачає безперервне проживання на території Сполучених Штатів Америки протягом п'яти років як власника грін-карти (статус постійного резидента). Для отримання паспорта необхідно довести фізичне перебування у США не менше 30 місяців за останні п'ять років.

Також слід уникати тривалих поїздок за кордон, бо відсутність понад шість місяців може порушити вимогу безперервного проживання чи навіть анулювати вже зарахований термін. До речі, для іноземців у шлюбі з громадянами США період натуралізації скорочується до трьох років.

Спрощена процедура передбачена для військовослужбовців. Вони мають право подати заявку на громадянство без дотримання мінімального строку осілості, а в період воєнних дій навіть не потрібна грін-карта, аби претендувати на місцевий паспорт.

Які переваги громадянства США

Паспорт Сполучених Штатів Америки дає багато переваг і відкриває безліч можливостей. По-перше, з ним дозволено подорожувати без візи до більшості країн Європи та Латинської Америки.

По-друге, документ забезпечує доступом до державної підтримки. Йдеться про федеральні програмах допомоги, медичне страхування, соціальні пільги, дипломатичний захист за кордоном, додаткові кар’єрні перспективи, навчальні гранти тощо.

По-третє, більше не доведеться хвилюватися через ризик депортації. Навіть набуті з паспортом зобов'язання перед країною, як от податкові чи правові, не зменшують радість від усвідомлення того, що загроза примусового виселення повністю нівелювалася.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для набуття громадянства Канади необхідно виконати вимогу щодо мінімального терміну безперервного проживання. Іноземці повинні провести в країні три роки протягом останніх п'яти років.

Також ми писали, скільки коштує оформлення німецького паспорта у 2026 році. Дорослі та неповнолітні повинні заплатити 255 євро, а діти, які натуралізуються з батьками — лише 51 євро.

США громадянство іноземці документи паспорт
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
