Громадянство США у 2026 — скільки років треба прожити в країні та що дає паспорт

Українці можуть претендувати на громадянство США, якщо виконають всі обов'язкові умови. Для натуралізації треба досягти мінімального терміну осілості, знати англійську мову і присягнути на вірність конституційним принципам.

Термін осілості у США для громадянства

Натуралізація передбачає безперервне проживання на території Сполучених Штатів Америки протягом п'яти років як власника грін-карти (статус постійного резидента). Для отримання паспорта необхідно довести фізичне перебування у США не менше 30 місяців за останні п'ять років.

Також слід уникати тривалих поїздок за кордон, бо відсутність понад шість місяців може порушити вимогу безперервного проживання чи навіть анулювати вже зарахований термін. До речі, для іноземців у шлюбі з громадянами США період натуралізації скорочується до трьох років.

Спрощена процедура передбачена для військовослужбовців. Вони мають право подати заявку на громадянство без дотримання мінімального строку осілості, а в період воєнних дій навіть не потрібна грін-карта, аби претендувати на місцевий паспорт.

Які переваги громадянства США

Паспорт Сполучених Штатів Америки дає багато переваг і відкриває безліч можливостей. По-перше, з ним дозволено подорожувати без візи до більшості країн Європи та Латинської Америки.

По-друге, документ забезпечує доступом до державної підтримки. Йдеться про федеральні програмах допомоги, медичне страхування, соціальні пільги, дипломатичний захист за кордоном, додаткові кар’єрні перспективи, навчальні гранти тощо.

По-третє, більше не доведеться хвилюватися через ризик депортації. Навіть набуті з паспортом зобов'язання перед країною, як от податкові чи правові, не зменшують радість від усвідомлення того, що загроза примусового виселення повністю нівелювалася.

Що ще варто знати українцям

