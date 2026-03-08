Друге громадянство для українців — де найдешевше отримати паспорт у березні

Українці можуть купити другий паспорт за інвестиції. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців давно перебувають в ЄС, тому мають право на отримання громадянства. Подати заяву на оформлення документа можна лише після виконання обов’язкових вимог, зокрема щодо мінімального строку безперервного проживання. Раніше іноземці могли "купити" паспорт, але станом на 2026 рік програми інвестицій закрили.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть українці купити громадянство в ЄС і де найдешевше отримати паспорт у березні.

Чи продають громадянство в ЄС

Активне скорочення популярних інвестиційних програм (Citizenship by Investment) почалося в Європі з 2020 року. Тепер іноземцям доводиться проходити складніших шлях, аби оформити другий паспорт, бо просто заплатити за нього більше не можна.

З іншого боку, спростити процедуру натуралізації дозволяється шляхом фінансування. За даними спеціалізованого порталу Feod Group, інвестори мають змогу купити легальне перебування на території конкретної країни, тобто посвідку, яка дозволяє працювати, навчатися, вести бізнес тощо.

Суми внесків залежать від держави:

Франція — від 300 000 євро (громадянство після 5 років проживання);

Греція — від 250 000 євро (громадянство після 7 років проживання);

Кіпр — від 300 000 євро (громадянство після 8 років проживання);

Португалія — від 250 000 євро (громадянство після 10 років проживання);

Італія — від 250 000 євро (громадянство після 10 років проживання).

Навіть витративши такі великі суми, доведеться виконати умови натуралізації, зокрема щодо мінімального терміну осілості, знання мови, інтеграції в суспільство тощо. Єдиний плюс від інвестицій — одразу забезпечити себе законним дозволом на перебування.

Де видають паспорт за інвестиції

Іноземці досі можуть купити другий паспорт, оскільки чимало країн допускають такі програми. Серед відносно бюджетних варіантів (найдешевших із наявних) виділяють громадянство Домініки. Щоб стати "своїм" на цьому острові в Карибському морі, потрібно заплатити від 100 000 доларів.

Аналогічно коштує паспорт Антигуа і Барбуди — держави на островах у східній частині Карибського моря. Трохи дорожче обійдеться інтеграція з суспільством Вануату (острівна тихоокеанська країна в Меланезії) — від 130 000 доларів. А від 150 000 доларів треба віддати за громадянство Гренади, ще однієї острівної держави в Карибському морі.

Нагадаємо, перед поїздкою до Словаччини у 2026 році українцям варто заздалегідь перевірити правила в’їзду. Обов’язковою є медична страховка з покриттям від 30 000 євро та біометричний паспорт.

Також ми писали, що деяких українців можуть покарати за другий паспорт. Множинне громадянство передбачене лише зі США, Польщею, Чехією, Німеччиною і Канадою станом на березень 2026 року.