Громадянство України — що загрожує за другий паспорт і хто уникне покарання у 2026

В Україні затвердили механізм множинного громадянства, однак це не означає, що тепер можна без остраху адміністративних санкцій оформляти другий паспорт. За наявність документу, виданого іншою державою, досі можна натрапити на штраф і втратити українське громадянство.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якими паспортами не доведеться відмовлятися від громадянства України.

Як працює механізм множинного громадянства

16 січня набув чинності закон №4502-IX, який легалізує множинне громадянство з дружніми країнами. Але він не працює абсолютно, тобто не дозволяє мати другий паспорт будь-якої держави на вибір. Його норми поширюються на громадянство, отримане в таких випадках:

країна входить у перелік, визначений Кабінетом Міністрів;

автоматичне набуття дитиною статусу громадянина за народженням чи в разі усиновлення;

автоматичне набуття статусу через шлюб з іноземцем.

Водночас українцям заборонено мати паспорт держави-агресора. Постанова КМУ від 5 листопада 2025 р. № 1412 затвердила список дружніх країн, громадянство яких підпадає під норми нового закону. Йдеться про США, Канаду, Чехію, Польщу та Німеччину.

Маючи паспорт однієї з цих держав, українці можуть бути впевнені, що адміністративних або інших санкцій не буде. З часом перелік будуть доповнювати, але станом на лютий 2026 року він включає тільки п'ять країн — наших хороших партнерів на геополітичній арені.

Що загрожує за другий паспорт в Україні

Якщо громадянство не підпадає під вказані критерії, українцям загрожує суворе покарання. По-перше, доведеться відмовитися від першого паспорта, оскільки добровільне набуття статусу громадянина іншої держави є підставою для припинення українського (відповідно до пункту 1 статті 19 закону "Про громадянство України").

По-друге, за неповідомлення про наявність іншого документа можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Штраф невеликий — всього 170-510 грн (від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян). Однак на практиці його рідко застосовують.

По-третє, особи з множинним громадянством (знову таки, якщо йдеться не про визначені країни) не мають права обіймати державні посади, бути суддями чи міністрами тощо.

Що ще варто знати українцям

