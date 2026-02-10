Громадянство Великої Британії — скільки років треба жити в країні для отримання паспорта

Паспорти Великої Британії. Фото: Reddit

Чимало українців виїхали за кордон і завдяки довгому періоду безперервного проживання набули право на отримання громадянства. Щоб оформити паспорт Великої Британії, необхідно виконати кілька обов'язкових умов, головна серед яких — мінімальний термін осілості.

Скільки років треба прожити у Великій Британії для громадянства

Умови громадянства Великої Британії

Найпоширеніший спосіб для іноземців — натуралізація, яка передбачає дотримання мінімального терміну безперервного перебування. Подати заявку на видачу паспорта можуть лише повнолітні кандидати після п'яти років осілості та за наявності посвідки на постійне проживання.

Заявникам заборонено бути відсутніми на території Сполученого Королівства понад 450 днів упродовж п'яти років. Такі обмеження потрібно для того, щоб переконатися: людина має міцний зв’язок із країною та інтегрувалася у британське суспільство.

Окремо іноземці повинні здати тест на знання англійської мови, отримавши сертифікат про рівень володіння не нижче B1. Також доведеться скласти тест "Життя у Великій Британії", щоб підтвердити дотичність до місцевої культури і традицій. Звісно, не допускається наявність судимості чи порушень міграційного законодавства.

Громадянство Великої Британії через шлюб

Альтернативний спосіб для іноземців, який передбачає скорочення терміну безперервного проживання до трьох років — це шлюб із власником британського паспорта. Право на громадянство зберігається, якщо претендент був за кордоном:

не більше 270 днів упродовж попередніх трьох років до подачі заявки;

не більше 90 днів за останні 12 місяців.

Водночас умова про строк перебування може не застосовуватися при індивідуальних обставинах. Наприклад, якщо партнер працює за кордоном, перебуває на посаді в британському уряді чи наближеній компанії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купити громадянство за інвестиції, проте фінансові витрати будуть великим. Мінімальні суми починаються від 100 000 доларів за видачу місцевого паспорта за скороченою процедурою.

Також ми писали, скільки років треба прожити у Канаді для набуття громадянства та які переваги володіння паспортом. Строк безперервного проживання для іноземців становить три роки протягом останніх п'яти.