Гражданство Великобритании — сколько лет надо жить в стране для получения паспорта

Паспорта Великобритании. Фото: Reddit

Немало украинцев выехали за границу и благодаря долгому периоду непрерывного проживания приобрели право на получение гражданства. Чтобы оформить паспорт Великобритании, необходимо выполнить несколько обязательных условий, главное среди которых — минимальный срок оседлости.

Сколько лет надо прожить в Великобритании для гражданства, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Gromadyanstvo.

Реклама

Читайте также:

Условия гражданства Великобритании

Самый распространенный способ для иностранцев — натурализация, которая предусматривает соблюдение минимального срока непрерывного пребывания. Подать заявку на выдачу паспорта могут только совершеннолетние кандидаты после пяти лет оседлости и при наличии постоянного вида на жительство.

Заявителям запрещено отсутствовать на территории Соединенного Королевства более 450 дней в течение пяти лет. Такие ограничения нужны для того, чтобы убедиться: человек имеет прочную связь со страной и крепко интегрировался в британское общество.

Отдельно иностранцы должны сдать тест на знание английского языка, получив сертификат об уровне владения не ниже B1. Также придется сдать тест "Жизнь в Великобритании", чтобы подтвердить причастность к местной культуре и традициям. Конечно, не допускается наличие судимости или нарушений миграционного законодательства.

Гражданство Великобритании через брак

Альтернативный способ для иностранцев, предусматривающий сокращение срока непрерывного проживания до трех лет — это брак с владельцем британского паспорта. Право на гражданство сохраняется, если претендент был за границей:

не более 270 дней в течение предыдущих трех лет до подачи заявки;

не более 90 дней за последние 12 месяцев.

В то же время условие о сроке пребывания может не применяться при индивидуальных обстоятельствах. Например, если партнер работает за границей, находится на должности в британском правительстве или приближенной компании.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут купить гражданство за инвестиции, однако финансовые затраты будут большим. Минимальные суммы начинаются от 100 000 долларов за выдачу местного паспорта по сокращенной процедуре.

Также мы писали, сколько лет надо прожить в Канаде для получения гражданства и какие преимущества владения паспортом. Срок непрерывного проживания для иностранцев составляет три года в течение последних пяти.