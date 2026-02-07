Паспорт для виїзду за кордон — хто не зможе отримати документ у 2026 році

Працівниця паспортного столу. Фото: УНІАН

Громадянам України можуть відмовити в оформленні як ID-картки, так і закордонного паспорта. Це може статися як у підрозділах Державної міграційної служби (ДМС) в Україні, так і в посольствах та консульствах за кордоном.

Про те, чому українцям можуть відмовити в оформленні закордонного паспорта у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE посилаючись на дані Міграційної служби Дніпропетровської області.

Реклама

Читайте також:

Чому можуть відмовити у видачі паспорта для виїзду за кордон

Найчастіше проблеми виникають через відсутність підтвердженого громадянства, помилки в особистих даних або подання неповного пакета документів. Територіальні підрозділи ДМС мають право відмовити в оформленні або видачі паспорта у визначених законом випадках:

паспорт не оформлюють особам, які не мають українського громадянства;

через розбіжності між даними, які надав заявник, та інформацією в державних реєстрах або архівах;

через неповний пакет документів або якщо подано недостатньо інформації для встановлення особи;

відмову можуть отримати діти до 16 років, якщо їхні батьки або законні представники не надали документи, що підтверджують їхні повноваження.

Ще однією підставою є наявність у заявника двох чинних закордонних паспортів. У такому разі третій документ не оформлюється. Рішення про відмову обов’язково надається у письмовій формі із зазначенням причин. Після усунення недоліків громадянин має право повторно подати документи.

Чому можуть відмовити у посольствах і консульствах за кордоном

Під час звернення до дипломатичних установ України діють ті самі базові правила. Закордонний паспорт видається лише громадянам України, тож без підтвердження громадянства заяву не приймуть.

Також відмову отримають особи, які вже мають два чинні біометричні закордонні паспорти. Закон не дозволяє оформлювати третій документ, навіть якщо строк дії одного з них завершується.

Консульства можуть відмовити у разі подання неповного пакета документів або якщо виявлено невідповідність персональних даних. Окремо перевіряються заяви на оформлення паспортів дітям до 16 років — без підтвердження повноважень батьків або опікунів документи не приймаються.

Раніше ми писали, що перед поїздкою за кордон українцям важливо знати правила перевезення готівки. Через фінансові труднощі деяких людей можуть не впустити в Польщу, тому варто розв'язувати ці питання заздалегідь.

Також ми розповідали, що багато українців живуть у Німеччині й можуть оформити громадянство. Корисно заздалегідь дізнатися вартість паспорта в лютому 2026 року, адже за його оформлення стягують адміністративний збір, який залежить від категорії заявника.