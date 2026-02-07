Паспорт для выезда за границу — кто не сможет получить документ в 2026 году

Работница паспортного стола. Фото: УНИАН

Гражданам Украины могут отказать в оформлении как ID-карты, так и загранпаспорта. Это может произойти как в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС) в Украине, так и в посольствах и консульствах за рубежом.

О том, почему украинцам могут отказать в оформлении загранпаспорта в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE ссылаясь на данные Миграционной службы Днепропетровской области.

Почему могут отказать в выдаче паспорта для выезда за границу

Чаще всего проблемы возникают из-за отсутствия подтвержденного гражданства, ошибки в личных данных или подачи неполного пакета документов. Территориальные подразделения ГМС имеют право отказать в оформлении или выдаче паспорта в определенных законом случаях:

паспорт не оформляют лицам, не имеющим украинского гражданства;

из-за расхождений между данными, которые предоставил заявитель, и информацией в государственных реестрах или архивах;

из-за неполного пакета документов или если подано недостаточно информации для установления личности;

отказ могут получить дети до 16 лет, если их родители или законные представители не предоставили документы, подтверждающие их полномочия.

Еще одним основанием является наличие у заявителя двух действующих загранпаспортов. В таком случае третий документ не оформляется. Решение об отказе обязательно предоставляется в письменной форме с указанием причин. После устранения недостатков гражданин имеет право повторно подать документы.

Почему могут отказать в посольствах и консульствах за рубежом

При обращении в дипломатические учреждения Украины действуют те же базовые правила. Загранпаспорт выдается только гражданам Украины, поэтому без подтверждения гражданства заявление не примут.

Также отказ получат лица, которые уже имеют два действующих биометрических загранпаспорта. Закон не позволяет оформлять третий документ, даже если срок действия одного из них завершается.

Консульства могут отказать в случае подачи неполного пакета документов или если выявлено несоответствие персональных данных. Отдельно проверяются заявления на оформление паспортов детям до 16 лет — без подтверждения полномочий родителей или опекунов документы не принимаются.

