Головна Економіка Громадянство Болгарії для українців — як найлегше отримати паспорт

Громадянство Болгарії для українців — як найлегше отримати паспорт

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:10
Громадянство Болгарії — які умови треба виконати українцям для отримання паспорта
Паспорт Болгарії. Фото: Reddit

Чимало українців давно проживають за кордоном, тому можуть претендувати на набуття громадянства. Серед популярних європейських держав — Болгарія, яка пропонує вигідні умови натуралізації та спрощену процедуру оформлення паспорта для іноземців із місцевим корінням.

Як отримати громадянство Болгарії, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Читайте також:

Громадянство за натуралізацією

Це один із найпоширеніших способів набуття громадянства. Він вимагає дотримання мінімального терміну осілості, тобто безперервного проживання на території країни. В Болгарії цей період становить 10 років із попереднім оформленням статусів резидента — ВНП та ПМП. Плюс треба вільно володіти мовою і довести наявність стабільного джерела доходу.

Деякі категорії іноземців мають право на скорочену процедуру натуралізації:

  • одруження з громадянином Болгарії — мінімум п'ять років безперервного проживання та три роки перебування у шлюбі;
  • наявність гуманітарного статусу — термін осілості від п'яти років;
  • наявність статусу біженця — від трьох років проживання на території держави;
  • народження в Болгарії — від трьох років, якщо дитина іноземців не набула правової приналежності до іншої країни.

Інші вимоги, передбачені натуралізацією, не скасовуються у разі скороченої процедури. Претендентам на паспорт доведеться підтвердити знання мови і стабільний фінансовий стан.

Громадянство за репатріацією

Альтернативним варіантом для українців є набуття громадянства за програмою повернення на історичну батьківщину. Якщо людина має предків-болгар, то може довести свою етнічну приналежність. Адже через міграцію народів колишнього СРСР їх нащадки розселилися по різних пострадянських країнах.

Підтверджувальні документи можна знайти в органах РАЦС, державних архівах тощо. Якщо складно самостійно розбиратися в родоводі, варто звернутися по допомогу до кваліфікованих фахівців. Репатріація не вимагає від претендента на болгарський паспорт обов’язкового проживання на території країни та знання мови.

Нагадаємо, щоб отримати громадянство Великої Британії, іноземцям необхідно прожити на території країни п’ять років. Для деяких категорій осіб мінімальний період осілості зменшується до трьох років.

Також ми писали, що українцям можуть відмовити у видачі ID-картки чи закордонного паспорта через відсутність громадянства, неправильні дані або неповний пакет документів. Рішення надають письмово.

Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
