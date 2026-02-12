Громадянство Болгарії — які умови треба виконати українцям для отримання паспорта

Паспорт Болгарії. Фото: Reddit

Чимало українців давно проживають за кордоном, тому можуть претендувати на набуття громадянства. Серед популярних європейських держав — Болгарія, яка пропонує вигідні умови натуралізації та спрощену процедуру оформлення паспорта для іноземців із місцевим корінням.

Як отримати громадянство Болгарії, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Громадянство за натуралізацією

Це один із найпоширеніших способів набуття громадянства. Він вимагає дотримання мінімального терміну осілості, тобто безперервного проживання на території країни. В Болгарії цей період становить 10 років із попереднім оформленням статусів резидента — ВНП та ПМП. Плюс треба вільно володіти мовою і довести наявність стабільного джерела доходу.

Деякі категорії іноземців мають право на скорочену процедуру натуралізації:

одруження з громадянином Болгарії — мінімум п'ять років безперервного проживання та три роки перебування у шлюбі;

наявність гуманітарного статусу — термін осілості від п'яти років;

наявність статусу біженця — від трьох років проживання на території держави;

народження в Болгарії — від трьох років, якщо дитина іноземців не набула правової приналежності до іншої країни.

Інші вимоги, передбачені натуралізацією, не скасовуються у разі скороченої процедури. Претендентам на паспорт доведеться підтвердити знання мови і стабільний фінансовий стан.

Громадянство за репатріацією

Альтернативним варіантом для українців є набуття громадянства за програмою повернення на історичну батьківщину. Якщо людина має предків-болгар, то може довести свою етнічну приналежність. Адже через міграцію народів колишнього СРСР їх нащадки розселилися по різних пострадянських країнах.

Підтверджувальні документи можна знайти в органах РАЦС, державних архівах тощо. Якщо складно самостійно розбиратися в родоводі, варто звернутися по допомогу до кваліфікованих фахівців. Репатріація не вимагає від претендента на болгарський паспорт обов’язкового проживання на території країни та знання мови.

