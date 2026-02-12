Гражданство Болгарии — какие условия надо выполнить украинцам для получения паспорта

Паспорт Болгарии. Фото: Reddit

Многие украинцы давно проживают за границей, поэтому могут претендовать на получение гражданства. Среди популярных европейских государств — Болгария, которая предлагает выгодные условия натурализации и упрощенную процедуру оформления паспорта для иностранцев с местными корнями.

Гражданство по натурализации

Это один из самых распространенных способов получения гражданства. Он требует соблюдения минимального срока оседлости, то есть непрерывного проживания на территории страны. В Болгарии этот период составляет 10 лет с предварительным оформлением статусов резидента — ВНЖ и ПМЖ. Плюс надо свободно владеть языком и доказать наличие стабильного источника дохода.

Некоторые категории иностранцев имеют право на сокращенную процедуру натурализации:

брак с гражданином Болгарии — минимум пять лет непрерывного проживания и три года пребывания в браке;

наличие гуманитарного статуса — срок оседлости от пяти лет;

наличие статуса беженца — от трех лет проживания на территории государства;

рождение в Болгарии — от трех лет, если ребенок иностранцев не приобрел правовую принадлежность к другой стране.

Другие требования, предусмотренные натурализацией, не отменяются в случае сокращенной процедуры. Претендентам на паспорт придется подтвердить знание языка и стабильное финансовое состояние.

Гражданство по репатриации

Альтернативным вариантом для украинцев является приобретение гражданства по программе возвращения на историческую родину. Если человек имеет предков-болгар, то может доказать свою этническую принадлежность. Ведь из-за миграции народов бывшего СССР их потомки расселились по разным постсоветским странам.

Подтверждающие документы можно найти в органах ЗАГС и государственных архивах. Если сложно самостоятельно разбираться в родословной, нужно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Репатриация не требует от претендента на болгарский паспорт обязательного проживания на территории страны и знания языка.

