Гражданство Украины — что грозит за второй паспорт и кто избежит наказания в 2026

В Украине утвердили механизм множественного гражданства, однако это не значит, что теперь можно без боязни административных санкций оформлять второй паспорт. За наличие документа, выданного другим государством, до сих пор можно нарваться на штраф и потерять украинское гражданство.

Как работает механизм множественного гражданства

16 января вступил в силу закон №4502-IX, который легализует множественное гражданство с дружественными странами. Но он не работает абсолютно, то есть не позволяет иметь второй паспорт любого государства на выбор. Его нормы распространяются на гражданство, полученное в таких случаях:

страна входит в перечень, определенный Кабинетом Министров;

автоматическое приобретение ребенком статуса гражданина по рождению или в случае усыновления;

автоматическое приобретение статуса через брак с иностранцем.

В то же время украинцам запрещено иметь паспорт государства-агрессора. Постановление КМУ от 5 ноября 2025 г. № 1412 утвердило список дружественных стран, гражданство которых подпадает под нормы нового закона. Речь идет о США, Канаде, Чехии, Польше и Германии.

Имея паспорт одного из этих государств, украинцы могут быть уверены, что административных или других санкций не будет. Со временем перечень будут дополнять, но по состоянию на февраль 2026 года он включает только пять стран — наших хороших партнеров на геополитической арене.

Что грозит за второй паспорт в Украине

Если гражданство не подпадает под указанные критерии, украинцам грозит суровое наказание. Во-первых, придется отказаться от первого паспорта, поскольку добровольное приобретение статуса гражданина другого государства является основанием для прекращения украинского (согласно пункту 1 статьи 19 закона "О гражданстве Украины").

Во-вторых, за неуведомление о наличии другого документа могут привлечь к административной ответственности. Штраф небольшой — всего 170-510 грн (от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов). Однако на практике его редко применяют.

В-третьих, лица с множественным гражданством (опять же, если речь идет не об определенных странах) не имеют права занимать государственные должности, быть судьями или министрами и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

