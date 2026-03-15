Громадянство за інвестиції: які країни "продають" паспорти у 2026 році

Українці можуть оформити паспорт за інвестиції.

Іноземці, які хочуть якомога швидше отримати громадянство конкретної країни, можуть оминути довгі процедури натуралізації та "купити" місцевий паспорт за інвестиції в розвиток. Серед поширених варіантів фінансових внесків виділяють вклади в об'єкти нерухомості, участь у бізнес-проєктах і придбання державних облігацій.

Де продають громадянство за інвестиції, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Global Residence Index.

Читайте також:

Скільки коштує громадянство у 2026

Країн, які дозволяють легально оформити свій паспорт в обмін на великий фінансовий внесок, залишилося небагато. Раніше навіть держави ЄС розвивали місцеві програми, однак станом на 2026 рік подібних варіантів для іноземців на території Європейського Союзу немає.

Офіційні програми набуття громадянства за інвестиції продовжують функціонувати в таких країнах:

Сан-Томе і Принсіпі — від 90 000 доларів (2+ місяці);

Науру — від 105 000 доларів (3+ місяці);

Вануату — від 130 000 доларів (2+ місяці);

Домініка — від 200 000 доларів (6+ місяців);

Антигуа і Барбуда — від 230 000 доларів (6+ місяців);

Гренада — від 235 000 доларів (8+ місяців);

Сент-Люсія — від 240 000 доларів (6+ місяців);

Єгипет — від 250 000 доларів (10+ місяців);

Сент-Кітс і Невіс — від 250 000 доларів (6+ місяців);

Туреччина — від 400 000 доларів (8+ місяців);

Йорданія — від 750 000 доларів (3+ місяці).

"Загалом країни пропонують можливості громадянства за інвестиції, щоб залучити прямі іноземні кошти, збільшити присутність міжнародного бізнесу для створення робочих місць та отримати фінансову підтримку для свого розвитку", — йдеться на спеціалізованому порталі.

Умови громадянства за інвестиції

Кожна програма відрізняється, однак традиційно оформлення другого паспорта вимагає від заявників "чистого" минулого та повноліття. Нерідко претендентам на громадянство дозволяють додавати до програми, окрім дружини/чоловіка і дітей до 18 років, ще батьків-утриманців, дорослих дітей, братів і сестер.

Всюди є нюанси, тому необхідно уважно вивчити правила участі. Іноді від іноземців вимагають відвідати країну для завершення процедури, а десь процес набуття громадянства повністю дистанційний. Серед потенційних умов — проживання на території держави певний час або мінімальна інтеграція у суспільство включно зі знанням мови.

Нагадаємо, в Європі закрили всі офіційні програми набуття громадянства за інвестиції. Іноземці можуть "купити" лише дозвіл на легальне проживання, а решта вимог залишаються актуальними у 2026 році.

Також ми писали, що для оформлення польського паспорта українці повинні прожити на території держави від 3 до 10 років. Однак до мінімального терміну осілості не включають період тимчасового захисту.