Громадянство Німеччини у 2026 — який найшвидший спосіб оформити паспорт

Українці можуть отримати німецький паспорт. Фото: Pexels, Reddit. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців роками проживають за кордоном, отже можуть розраховувати на громадянство в ЄС. Для отримання німецького паспорта необхідно виконати обов’язкові вимоги, зокрема щодо років безперервного проживання. Традиційний шлях — натуралізація — передбачає складну і довгу процедуру. Постає питання, як найшвидше отримати громадянство Німеччини у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Gromadyanstvo.

Реклама

Читайте також:

Пришвидшена натуралізація в Німеччині

Стандартна процедура натуралізації передбачає дотримання багатьох умов, наприклад, мінімального терміну осілості, знання мови на рівні B1 або вище, підтвердження стабільного доходу. Найголовніше — витримати період безперервного проживання щонайменше п’ять років (тимчасовий захист не включається у розрахунок).

Однак у деяких випадках можна скоротити термін з п’яти до трьох років. Прискореною процедурою набуття громадянства користуються іноземці, які уклали шлюб із власником німецького паспорта. Іншими словами, потрібно одружитися чи вийти заміж, аби строк осілості скоротився на два роки.

Під час перевірки особливу увагу звертають на стосунки між подружжям, їх побут і спільні спогади. Трапляються випадки фіктивного шлюбу спеціально для набуття громадянства, тому доведеться довести справжність відносин, аби натуралізація минула успішно.

Громадянство за репатріацією

Альтернативний спосіб для іноземців — скористатися правом на репатріацію. Цей варіант підходить небагатьом українцям, оскільки розрахований на нащадків етнічних німців. Поновити громадянство можуть родичі тих, хто залишився без німецького паспорта через:

одруження з громадянином іншої країни;

особисту/колективну відмову від громадянства;

втрату документа до 26 лютого 1955 року;

втрату місця проживання, встановленого до 30 січня 1933 року.

Строк проживання у Німеччині для репатріантів неважливий, однак вони повинні володіти державною мовою на рівні не нижче А1. Зазвичай на розгляд заяви уповноважені служби витрачають до 12 місяців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для отримання громадянства Польщі іноземці повинні дотриматися мінімального терміну осілості. Однак до років безперервного проживання не включають період тимчасового захисту.

Також ми писали, чи можна отримати громадянство в ЄС за інвестиції. Офіційні програми давно скасували, проте не забороняється "купити" дозвіл на легальне проживання за сотні тисяч євро у 2026 році.