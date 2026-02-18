Громадянство в ЄС за гроші — які мінімальні суми інвестицій та що вони дають у 2026

Паспорти Франції. Фото: Pixabay

В більшості випадків іноземці повинні виконати обов’язкові умови для громадянства, аби мати змогу оформити другий паспорт. Раніше дозволялося просто заплатити — інвестувати в розвиток країни та максимально пришвидшити процедуру. Однак станом на 2026 рік в Європейському Союзі не діють програми громадянства за інвестиції.

Інвестиційні програми громадянства закрили

Починаючи з 2020 року, вимоги в ЄС щодо процедури набуття громадянства посилювалися. Дійшло до того, що уряди країн позакривали популярні інвестиційні програми (Citizenship by Investment), завдяки яким заможні іноземці могли отримати паспорт набагато швидше і простіше.

Станом на 2026 рік жодна держава Євросоюзу не видає громадянство за інвестиційні внески. Замість цього передбачається отримання законного статуту резидента і доступ до оформлення місцевого паспорта через кілька років безперервного проживання, згідно з умовами стандартної натуралізації.

Тепер інвестору доводиться проходити більш складний шлях, він включає видачу посвідки на постійне проживання за фінансовий внесок у розвиток країни, досягнення мінімального терміну осілості, інтеграцію в суспільство (знання мови, відсутність порушень закону) та інші обов’язкові етапи натуралізації.

Суми інвестицій для громадянства в ЄС

Заплативши кошти, можна легально перебувати на території держави, працювати, навчатися, вести підприємницьку діяльність тощо. А коли прийде час — подати заявку на оформлення паспорта. Мінімальні суми інвестицій та строки проживання варіюються:

Франція — від 300 000 євро та після 5 років;

Греція — від 250 000 євро та після 7 років;

Кіпр — від 300 000 євро та після 8 років;

Португалія — від 250 000 євро та після 10 років;

Італія — від 250 000 євро та після 10 років.

До квітня 2025 року лише Мальта офіційно дозволяла набуття громадянства за фінансовий платіж, але тепер програма закрита за рішенням суду ЄС. Натомість держава запустила новий формат — Громадянство за особливі заслуги (Citizenship by Merit). Потрібно довести свій винятковий внесок у науку, інновації, культуру, спорт або бізнес Мальти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть претендувати на паспорт США після виконання обов’язкових умов натуралізації, серед яких — мінімальне проживання на території країни протягом п'яти років як власника грін-карти.

Також ми писали, чи можуть в Україні покарати за другий паспорт. Механізм множинного громадянства вже затвердили, однак штрафи та відмову від першого документа застосовують в окремих випадках.