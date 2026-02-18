Гражданство в ЕС за деньги — какие минимальные суммы инвестиций и что они дают в 2026

Паспорта Франции. Фото: Pixabay

В большинстве случаев иностранцы должны выполнить обязательные условия для гражданства, чтобы иметь возможность оформить второй паспорт. Ранее разрешалось просто заплатить — инвестировать в развитие страны и максимально ускорить процедуру. Однако по состоянию на 2026 год в Европейском Союзе не действуют программы гражданства за инвестиции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что получат иностранцы в ЕС за деньги, ссылаясь на данные портала Feod Group.

Инвестиционные программы гражданства закрыли

Начиная с 2020 года, требования в ЕС по процедуре получения гражданства ужесточались. Дошло до того, что правительства стран позакрывали популярные инвестиционные программы (Citizenship by Investment), благодаря которым состоятельные иностранцы могли получить паспорт гораздо быстрее и проще.

По состоянию на 2026 год ни одно государство Евросоюза не выдает гражданство за инвестиционные взносы. Вместо этого предполагается получение законного статута резидента и доступ к оформлению местного паспорта через несколько лет непрерывного проживания, согласно условиям стандартной натурализации.

Теперь инвестору приходится проходить более сложный путь, он включает выдачу вида на жительство за финансовый вклад в развитие страны, достижение минимального срока оседлости, интеграцию в общество (знание языка, отсутствие нарушений закона) и другие обязательные этапы натурализации.

Суммы инвестиций для гражданства в ЕС

Заплатив деньги, можно легально находиться на территории государства, работать, учиться, вести предпринимательскую деятельность и пр. А когда придет время — подать заявку на оформление паспорта. Минимальные суммы инвестиций и сроки проживания варьируются:

Франция — от 300 000 евро и после 5 лет;

Греция — от 250 000 евро и после 7 лет;

Кипр — от 300 000 евро и после 8 лет;

Португалия — от 250 000 евро и после 10 лет;

Италия — от 250 000 евро и после 10 лет.

До апреля 2025 года только Мальта официально позволяла приобретение гражданства за финансовый платеж, но теперь программа закрыта по решению суда ЕС. Вместо этого государство запустило новый формат — Гражданство за особые заслуги (Citizenship by Merit). Нужно доказать свой исключительный вклад в науку, инновации, культуру, спорт или бизнес Мальты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут претендовать на паспорт США после выполнения обязательных условий натурализации, среди которых — минимальное проживание на территории страны в течение пяти лет в качестве владельца грин-карты.

Также мы писали, могут ли в Украине наказать за второй паспорт. Механизм множественного гражданства уже утвердили, однако штрафы и отказ от первого документа применяют в отдельных случаях.