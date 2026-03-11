Гражданство Германии в 2026 — какой способ получения паспорта самый быстрый

Украинцы могут получить немецкий паспорт. Фото: Pexels, Reddit. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы годами проживают за границей, следовательно могут рассчитывать на гражданство в ЕС. Германия выдает паспорта иностранцам, если они выполнят обязательные требования. Однако традиционный путь — натурализация — предусматривает сложную и долгую процедуру. Возникает вопрос, как быстрее всего получить гражданство Германии в 2026 году.

Ускоренная натурализация в Германии

Стандартная процедура натурализации предусматривает соблюдение многих условий, например, минимального срока оседлости, знание языка на уровне B1 или выше, подтверждение стабильного дохода. Самое главное — выдержать период непрерывного проживания не менее пяти лет (временная защита не включается в расчет).

Однако в некоторых случаях можно сократить срок с пяти до трех лет. Ускоренной процедурой приобретения гражданства пользуются иностранцы, заключившие брак с владельцем немецкого паспорта. Другими словами, нужно жениться или выйти замуж, чтобы срок оседлости сократился на два года.

Во время проверки особое внимание обращают на отношения между супругами, их быт и общие воспоминания. Бывают случаи фиктивного брака специально для получения гражданства, поэтому придется доказать подлинность отношений, дабы натурализация прошла успешно.

Гражданство по репатриации

Альтернативный способ для иностранцев — воспользоваться правом на репатриацию. Этот вариант подходит немногим украинцам, поскольку рассчитан на потомков этнических немцев. Восстановить гражданство могут родственники тех, кто остался без немецкого паспорта из-за:

бракосочетания с гражданином другой страны;

личного/коллективного отказа от гражданства;

утраты документа до 26 февраля 1955 года;

потери места жительства, установленного до 30 января 1933 года.

Срок проживания в Германии для репатриантов неважен, однако они должны владеть государственным языком на уровне не ниже А1. Обычно на рассмотрение заявления уполномоченные службы тратят до 12 месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

