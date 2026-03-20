Залог 15 000 долларов для получения визы в США: кто должен платить

Купюры номиналом 100 долларов в руках. Фото: Новини.LIVE

Многим иностранцам, которые запланируют путешествие в Соединенные Штаты Америки по двум типам виз в 2026 году, придется потратить немалую сумму средств. Действующая программа Visa Bond требует от граждан стран с высоким уровнем нарушений визового режима внесения залога. Размер вложения составляет 15 000 долларов.

Кто должен платить деньги за въезд в США.

Читайте также:

Какие страны входят в программу визовых гарантий

Со 2 апреля 2026 года программа залоговых гарантий при оформлении виз категорий B1/B2 распространится еще на 12 государств. После этого общее количество стран, граждане которых обязаны платить деньги в размере 15 000 долларов для пересечения границы США, возрастет до 50-ти.

По данным портала state.gov, программа Visa Bond будет включать: Алжир, Анголу, Антигуа и Барбуду, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвану, Гренаду, Грузию, Эфиопию, Бурунди, Кабо-Верде, Камбоджу, Центральноафриканскую Республику, Кот-д'Ивуар, Кубу, Джибути, Доминику, Фиджи, Габон, Гамбию, Гвинею, Гвинея-Бисау, Мавританию, Намибию, Непал, Нигерию, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзанию, Того, Тонгу, Туркменистан, Тувалу, Уганду, Вануату, Венесуэлу, Замбию, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Монголию, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новую Гвинею, Сейшельские острова и Тунис.

Как работает программа Visa Bond в США

Правительство Соединенных Штатов Америки ввело систему финансовых залогов Visa Bond в августе 2025 года для борьбы с нелегалами. Сообщалось, что многие иностранцы — владельцы краткосрочных виз B1/B2 (туристические и деловые поездки) — превышают срок разрешенного пребывания и остаются на территории США незаконно.

Однако большой залог помогает усилить контроль за въездом и выездом. Сумма 15 000 долларов компенсируется владельцу в полном размере при условии своевременного возвращения домой и выполнения всех требований визового режима.

То есть залог — это своеобразная страховка от потенциальных нелегалов. Государственный департамент ежегодно экономит до 800 млн долларов налогов, которые ранее тратились на поиск и принудительное выдворение иностранцев с нарушенным сроком легального пребывания.

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Как украинцам получить визу в США?

Гражданам Украины выдают визы преимущественно типа B1/B2. Основные шаги оформления документа включают заполнение анкеты DS-160 на английском языке, уплату консульского сбора через специальный сайт и прохождение собеседования. Необходимо заранее приготовить пакет документов, который включает загранпаспорт, фото, подтверждение анкеты, справки о цели путешествия и прочее.

Какая виза нужна украинцам в США?

Тип визы зависит от цели поездки. Самый распространенный тип — неиммиграционная виза B1/B2 стоимостью 185 долларов, которая дает разрешение на туризм, посещение родственников или друзей, лечение, участие в конференциях, деловые встречи, ведение бизнеса и тому подобное. Плюс существуют студенческие (F1/M1), рабочие (H1B/L1), транзитные (C-1/D) и визы обмена (J1). А еще — виза невесты/жениха K-1.