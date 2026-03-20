Застава 15 000 доларів для отримання візи до США: хто повинен платити

Купюри номіналом 100 доларів у руках.

Багатьом іноземцям, які запланують подорож до Сполучених Штатів Америки за двома типами віз у 2026 році, доведеться витратити чималу суму коштів. Дійсна програма Visa Bond вимагає від громадян країн із високим рівнем порушень візового режиму внесення застави. Розмір вкладення становить 15 000 доларів.

Які країни входять до програми візових гарантій

З 2 квітня 2026 року програма заставних гарантій при оформлені віз категорій B1/B2 пошириться ще на 12 держав. Після цього загальна кількість країн, громадяни яких зобов’язані сплачувати кошти в розмірі 15 000 доларів для перетину кордону США, зросте до 50-ти.

За даними порталу state.gov, програма Visa Bond включатиме: Алжир, Анголу, Антигуа і Барбуду, Бангладеш, Бенін, Бутан, Ботсвану, Гренаду, Грузію, Ефіопію, Бурунді, Кабо-Верде, Камбоджу, Центральноафриканську Республіку, Кот-д'Івуар, Кубу, Джибуті, Домініку, Фіджі, Габон, Гамбію, Гвінею, Гвінея-Бісау, Мавританію, Намібію, Непал, Нігерію, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегал, Таджикистан, Танзанію, Того, Тонгу, Туркменістан, Тувалу, Уганду, Вануату, Венесуелу, Замбію, Зімбабве, Лесото, Маврикій, Монголію, Мозамбік, Нікарагуа, Папуа-Нову Гвінею, Сейшельські острови і Туніс.

Як працює програма Visa Bond у США

Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив систему фінансових застав Visa Bond у серпні 2025 року для боротьби з нелегалами. Повідомлялося, що багато іноземців — власників короткострокових віз B1/B2 (туристичні та ділові поїздки) — перевищують термін дозволеного перебування і залишаються на території США незаконно.

Однак велика застава допомагає посилити контроль за в’їздом і виїздом. Сума 15 000 доларів компенсується власнику в повному розмірі за умови вчасного повернення додому і виконання всіх вимог візового режиму.

Тобто застава — це своєрідне страхування від потенційних нелегалів. Державний департамент щорічно економить до 800 млн доларів податків, які раніше витрачалися на пошук і примусове видворення іноземців із порушеним терміном легального перебування.

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Як українцям отримати візу в США?

Громадянам України видають візи переважно типу B1/B2. Основні кроки оформлення документа включають заповнення анкети DS-160 англійською мовою, сплату консульського збору через спеціальний сайт і проходження співбесіди. Необхідно заздалегідь приготувати пакет документів, який включає закордонний паспорт, фото, підтвердження анкети, довідки про мету подорожі тощо.

Яка віза потрібна українцям у США?

Тип візи залежить від мети поїздки. Найпоширеніших тип — неімміграційна віза B1/B2 вартістю 185 доларів, яка дає дозвіл на туризм, відвідування родичів або друзів, лікування, участь у конференціях, ділові зустрічі, ведення бізнесу тощо. Плюс існують студентські (F1/M1), робочі (H1B/L1), транзитні (C-1/D) та візи обміну (J1). А ще — віза нареченої/нареченого K-1.