Шрі-Ланка запустила новий вид віз — переваги та хто може отримати

Шрі-Ланка залишається одним із популярних туристичних напрямків серед українців, навіть в холодну пору року. Водночас між Україною та цією країною немає безвізового режиму, тому перед подорожжю необхідно заздалегідь оформити всі потрібні документи.

Про те, яку незвичну візу запровадили на Шрі-Ланці та хто її може отримати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на CNBC.

Який новий вид віз з'явився на Шрі-Ланці

Нещодавно країна запровадила новий тип візи для так званих цифрових номадів — іноземців, які працюють дистанційно на закордонні компанії або клієнтів. Податися можуть ті, хто:

займається фрилансом;

співпрацює з іноземними роботодавцями;

веде власний бізнес, зареєстрований за межами Шрі-Ланки.

Головною умовою є стабільний щомісячний дохід від 2000 доларів. Якщо заявник подорожує разом із більш ніж двома утриманцями, ця сума збільшується на 500 доларів за кожного додаткового члена сім’ї.

Окрім фінансових вимог, кандидати повинні мати медичне страхування, підтверджене житло на весь період перебування та довідку про несудимість із країни громадянства. Також необхідно письмово підтвердити, що заявник не братиме участі в політичній чи іншій деструктивній діяльності.

Як отримати візу та скільки це коштує у 2026 році

Вартість оформлення такої візи становить 500 доларів з людини. Подати документи можна онлайн через Департамент імміграції та еміграції Шрі-Ланки у розділі резидентських віз. У разі схвалення рішення відповідна відмітка вноситься безпосередньо до паспорта.

Віза видається терміном на один рік із можливістю щорічного продовження. Починаючи з другого року перебування, заявник має надати підтвердження реєстрації як платника податків у Шрі-Ланці.

Власники цієї візи отримують ширші можливості для життя в країні. Вони можуть:

відкривати банківські рахунки;

влаштовувати дітей до приватних або міжнародних навчальних закладів;

користуватися коворкінгами та брати участь у туристичних заходах, організованих як державними, так і приватними структурами.

Також важливо врахувати, що про будь-які зміни, які стосуються роботи, доходів або складу сім’ї, необхідно повідомляти імміграційні органи протягом 30 днів.

Запуск подібних програм є частиною глобального тренду, який значно активізувався після пандемії COVID-19. Наразі понад 50 країн і територій пропонують схожі візи для віддалених працівників, зазвичай дозволяючи перебування від шести місяців до одного року.

