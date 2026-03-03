Шри-Ланка запустила новый вид виз — преимущества и кто может получить

Мужчина работает на пляже. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Шри-Ланка остается одним из популярных направлений для туризма среди украинцев. В то же время между Украиной и этой страной нет безвизового режима, поэтому перед путешествием необходимо заранее позаботиться обо всех необходимых документах.

О том, какую необычную визу ввели на Шри-Ланке и кто ее может получить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на CNBC.

Какой новый вид виз появился на Шри-Ланке

Недавно страна ввела новый тип визы для так называемых цифровых номадов — иностранцев, которые работают дистанционно на зарубежные компании или клиентов. Податься могут те, кто:

занимается фрилансом;

сотрудничает с иностранными работодателями;

ведет собственный бизнес, зарегистрированный за пределами Шри-Ланки.

Главным условием является стабильный ежемесячный доход от 2000 долларов. Если заявитель путешествует вместе с более чем двумя иждивенцами, эта сумма увеличивается на 500 долларов за каждого дополнительного члена семьи.

Кроме финансовых требований, кандидаты должны иметь медицинскую страховку, подтвержденное жилье на весь период пребывания и справку о несудимости из страны гражданства. Также необходимо письменно подтвердить, что заявитель не будет участвовать в политической или иной деструктивной деятельности.

Как получить визу и сколько это стоит в 2026 году

Стоимость оформления такой визы составляет 500 долларов с человека. Подать документы можно онлайн через Департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки в разделе резидентских виз. В случае одобрения решения соответствующая отметка вносится непосредственно в паспорт.

Виза выдается сроком на один год с возможностью ежегодного продления. Начиная со второго года пребывания, заявитель должен предоставить подтверждение регистрации в качестве налогоплательщика в Шри-Ланке.

Владельцы этой визы получают более широкие возможности для жизни в стране. Они могут:

открывать банковские счета;

устраивать детей в частные или международные учебные заведения;

пользоваться коворкингами и участвовать в туристических мероприятиях, организованных как государственными, так и частными структурами.

Также важно учесть, что о любых изменениях, которые касаются работы, доходов или состава семьи, необходимо сообщать иммиграционные органы в течение 30 дней.

Запуск подобных программ является частью глобального тренда, который значительно активизировался после пандемии COVID-19. В настоящее время более 50 стран и территорий предлагают похожие визы для удаленных работников, обычно разрешая пребывание от шести месяцев до одного года.

