Главная Экономика Украинцев могут не выпустить за границу по безвизу — правила в 2026 году

Украинцев могут не выпустить за границу по безвизу — правила в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 19:10
Запрет на въезд и штрафы — какие требования безвиза надо соблюдать в 2026 году
Пассажиры на железнодорожном вокзале в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут пересекать границу по безвизу, но должны соблюдать обязательные правила. Например, строго придерживаться сроков пребывания и предоставлять действующие документы. Иначе путешественникам грозит не только штраф, но и запрет на возвращение в Шенгенскую зону.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о путешествиях по безвизовому режиму в 2026 году.

Читайте также:

Правила въезда в Шенгенскую зону

По данным на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, украинцы могут находиться на территории государств-участников Шенгенского соглашения максимум 90 дней в течение 180-дневного периода. Чтобы правильно рассчитать количество дней, нужно пользоваться специальным калькулятором.

Для беспрепятственного пересечения границы стоит предъявить:

  • биометрический загранпаспорт (действителен минимум 3 месяца после возвращения в Украину);
  • полис медицинского страхования с покрытием расходов от 30 000 евро.

Отдельно от путешественников могут потребовать подтверждение финансового обеспечения (зависит от конкретной страны), обратный билет или средства на возвращение, бронирование жилья и документы в подтверждение цели поездки.

По состоянию на 2026 год в ЕС действует новая система въезда/выезда EES, которая предусматривает оптимизированное управление данными и контроль краткосрочных путешествий граждан отдельных государств. Украинцы должны сдать отпечатки пальцев и фото лица во время первого пересечения границы для внесения информации в электронную базу. Отказ грозит запретом на въезд в ЕС.

Другое потенциальное обновление запланировано на четвертый квартал 2026 года — запуск Европейской системы информации и авторизации путешествий(ETIAS). Она предусматривает регулярное оформление разрешения на поездки без визы в ЕС и страны Шенгенской зоны. Стоимость онлайн-документа составит 20 евро, его придется обновлять каждые три года.

Куда украинцам не нужна виза

Ранее мы рассказывали, какие государства принимают украинцев без визы. Список довольно широкий и состоит из участниц Европейского Союза, многих стран Америки, Азии, Африки и Океании. Разрешенный срок пребывания варьируется, но начинается от 30 календарных дней.

Безвизовый режим для Украины действует с государствами-членами ЕС, кроме Объединенного Королевства и Ирландии, а также с ассоциированными подписантами Шенгенского соглашения: Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Если говорить о других регионах, кроме европейского, то безвиз распространяется на Израиль, Турцию, Казахстан, Гонконг, Азербайджан, Армению, Таиланд, Тунис, Маврикий, Вануату, Маршалловы Острова, Фиджи, Бразилию, Аргентину, Чили, Колумбию, Ямайку, Доминиканскую Республику и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году для въезда в Румынию украинцы должны предъявить на границе действующий биометрический паспорт и полис страхования. Пребывание по безвизу разрешено до 90 дней в течение 180-ти.

Также мы писали, что украинцы могут перевозить домашних животных в международных автобусах, но правила зависят от перевозчика и требований страны пребывания. Обязательными являются ветеринарный паспорт и прививки.

Европейский союз безвизовый режим страны выезд за границу Шенгенская зона
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
