Заборона на в’їзд і штрафи — яких правил безвізу треба дотримуватися у 2026

Пасажири на залізничному вокзалі в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть перетинати кордон по безвізу, але повинні дотримуватися обов’язкових правил. Наприклад, щодо максимальної тривалості перебування, наявності чинних документів тощо. Інакше мандрівникам загрожує не тільки штраф, але й заборона на повернення в Шенгенську зону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці про подорожі за безвізовим режимом у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Правила в’їзду в Шенгенську зону

За даними на офіційному сайті Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, українці можуть перебувати на території держав-учасниць Шенгенської угоди максимум 90 днів протягом 180-денного періоду. Щоби правильно розрахувати кількість днів, варто користуватися спеціальним калькулятором.

Для безперешкодного перетину кордону варто пред’явити:

біометричний закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після повернення в Україну);

поліс медичного страхування з покриттям витрат від 30 000 євро.

Окремо від мандрівників можуть вимагати підтвердження фінансового забезпечення (залежить від конкретної країни), зворотний квиток або кошти на повернення, бронювання житла і документи на підтвердження мети поїздки.

Станом на 2026 рік в ЄС діє нова система в'їзду/виїзду EES, яка передбачає оптимізоване управління даними і контроль короткострокових подорожей громадян окремих держав. Українці повинні здати відбитки пальців і фото обличчя під час першого перетину кордону для внесення інформації в електронну базу. Відмова загрожує забороною на в’їзд до ЄС.

Інше потенційне оновлення заплановане на четвертий квартал 2026 року — запуск Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Вона передбачає регулярне оформлення дозволу на поїздки без візи в ЄС та країни Шенгенської зони. Вартість онлайн-документа становитиме 20 євро, його доведеться оновлювати кожні три роки.

Куди українцям не потрібна віза

Раніше ми розповідали, які держави приймають українців без візи. Список доволі широкий і складається з учасниць Європейського Союзу, багатьох країн Америки, Азії, Африки та Океанії. Дозволений термін перебування варіюється, але починається від 30 календарних днів.

Безвізовий режим для України діє з державами-членами ЄС, крім Об’єднаного Королівства та Ірландії, а також з асоційованими підписантами Шенгенської угоди: Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією.

Якщо говорити про інші регіони, крім європейського, то безвіз поширюється на Ізраїль, Туреччину, Казахстан, Гонконг, Азербайджан, Вірменію, Таїланд, Туніс, Маврикій, Вануату, Маршаллові Острови, Фіджі, Бразилію, Аргентину, Чилі, Колумбію, Ямайку, Домініканську Республіку тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році для в’їзду до Румунії українці повинні пред’явити на кордоні чинний біометричний паспорт і поліс страхування. Перебування за безвізом дозволене до 90 днів протягом 180-ти.

Також ми писали, що українці можуть перевозити домашніх тварин у міжнародних автобусах, але правила залежать від перевізника та вимог країни перебування. Обов’язковими є ветеринарний паспорт і щеплення.