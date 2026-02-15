Перетин кордону у 2026 — які товари треба перевозити через червоний коридор

Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці здебільшого користуються "зеленим коридором", коли проходять через державний кордон, бо мало хто везе в багажі велику суму готівки чи товари, які підлягають декларуванню. Однак не завадить розібратися, в яких випадках обов’язковим є проходження "червоного коридору" і що загрожує за порушення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Реклама

Читайте також:

Що таке "червоний коридор"

Так називають зону спрощеного митного контролю на кордоні, де потрібно декларувати майно. Від мандрівників вимагають заповнити документи стосовно речей у багажі, пред’явити всі наявні товари і чеки/ярлики. На основі отриманих відомостей посадові особи визначають вартість речей: якщо сума перевищує допустимий ліміт, доведеться заплатити податок.

Натомість проходження "зеленим коридором" означає відсутність у громадянина майна, яке підлягає обов’язковому декларуванню. Якщо людина свідомо обрала цей канал митного контролю, вона негласно заперечує наявність заборонених або обмежених до транспортування речей.

Що треба перевозити через "червоний коридор"

Існує широкий перелік товарів, з якими необхідно проходити "червоним коридором", аби уникнути потенційних штрафів. Йдеться про:

вироби, на пропуск яких потрібні дозвільні документи;

культурні цінності;

цінні папери та банківські метали;

готівкову валюту сумою понад 10 000 євро в еквіваленті (на одну особу);

лікарські засоби зі вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів;

речі загальною вартістю понад 500 євро або вагою більше 50 кг;

домашніх тварин за наявності оригіналів міжнародних ветеринарних сертифікатів країни походження.

Якщо мандрівник намагався уникнути декларування валюти, йому загрожує відповідальність за статтею 471 Митного кодексу — 20% суми перевищення ліміту. За переміщення товарів через кордон України поза митним контролем або з приховуванням від посадових осіб буде штраф у розмірі 50-100% вартості. Ухилення від сплати податків тягне санкцію в розмірі 50-150% несплаченої суми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям на польському кордоні доведеться показати мінімальну суму готівки, інакше наших громадян можуть не пропустити. Йдеться про 300 злотих для поїздки тривалістю до чотирьох днів.

Також ми писали, що українцям заборонено ввозити на територію держав ЄС м’ясо, ковбасу, сало, консерви та молочні продукти. За порушення загрожує штраф до 1 000 євро залежно від країни або відмова у в’їзді.