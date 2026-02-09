Відео
Головна Економіка Їжа на кордоні — з якими продуктами не пропускають у 2026 році

Їжа на кордоні — з якими продуктами не пропускають у 2026 році

Дата публікації: 9 лютого 2026 19:10
Правила перетину кордону — з якими продуктами можуть розвернути у 2026 році
Жінка показує вміст валізи на кордоні. Фото: УНІАН

Багато українців беруть з собою продукти в далекі подорожі, але не всі товари дозволено провозити через кордон. Якщо прикордонники знайдуть заборонену їжу, її доведеться викинути на місці. Інакше у в'їзді можуть відмовити.

Про те, через які продукти українців можуть розвернути на кордоні у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сервісний портал для туристів Visit Ukraine.

Читайте також:

Які продукти заборонено перевозити через кордон у 2026 році

Законодавство ЄС передбачає суворі обмеження на перевезення харчових продуктів. І це не формальність — за порушення правил можна отримати штраф від 50 до 1 000 євро, товари можуть конфіскувати або навіть заборонити в’їзд у країну. У 2026 році через кордон не можна перевозити:

  • ковбасні вироби;
  • м’ясо та м’ясні вироби;
  • сало у будь-якому вигляді;
  • консерви на основі м’яса, у тому числі тушонку;
  • молочні продукти (молоко, сир, йогурт, сметану, масло тощо).

Навіть домашні консерви та згущене молоко підпадають під обмеження. Дозволяється брати лише певну кількість продуктів на одну особу для перекусу в дорозі. Якщо ліміт буде перевищено, зайву їжу доведеться залишити або викинути на місці.

Скільки готівки бажано мати при собі при виїзді за кордон у 2026 році

Прикордонники можуть попросити українців показати наявну готівку, щоб переконатися, що грошей вистачить на весь період перебування. У деяких країнах це формальність, а в інших без підтвердження фінансів туриста можуть не пропустити.

Наприклад, у Польщі іноземців перевіряють на наявність мінімальної суми для перебування в країні:

  • 300 злотих для поїздки до 4 днів;
  • 75 злотих на день, якщо подорож триватиме довше.

Для перетину кордонів з іншими сусідніми з Україною країнами вимоги такі:

  • Словаччина — потрібно мати 56 євро на день;
  • Угорщина встановила найменші вимоги — достатньо мати 3 євро на день перебування.

У Румунії офіційних даних про перевірку коштів на кордоні немає. Тож хвилюватися про нестачу готівки при виїзді в цю державу не варто.

Раніше ми писали, що у 2026 році українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта. Це стосується як ДМС в Україні, так і  посольств та консульств за кордоном.

Також ми розповідали, що з 2026 року для українців зміняться правила поїздок до ЄС. Громадянам країн з безвізовим режимом і біометричними паспортами потрібно буде отримувати електронний дозвіл і сплачувати обов’язковий збір перед поїздкою.

кордон продукти їжа прикордонники виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
