Правила перетину кордону — з якими продуктами можуть розвернути у 2026 році

Їжа на кордоні — з якими продуктами не пропускають у 2026 році
Багато українців беруть з собою продукти в далекі подорожі, але не всі товари дозволено провозити через кордон. Якщо прикордонники знайдуть заборонену їжу, її доведеться викинути на місці. Інакше у в'їзді можуть відмовити.
Про те, через які продукти українців можуть розвернути на кордоні у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сервісний портал для туристів Visit Ukraine.
Які продукти заборонено перевозити через кордон у 2026 році
Законодавство ЄС передбачає суворі обмеження на перевезення харчових продуктів. І це не формальність — за порушення правил можна отримати штраф від 50 до 1 000 євро, товари можуть конфіскувати або навіть заборонити в’їзд у країну. У 2026 році через кордон не можна перевозити:
- ковбасні вироби;
- м’ясо та м’ясні вироби;
- сало у будь-якому вигляді;
- консерви на основі м’яса, у тому числі тушонку;
- молочні продукти (молоко, сир, йогурт, сметану, масло тощо).
Навіть домашні консерви та згущене молоко підпадають під обмеження. Дозволяється брати лише певну кількість продуктів на одну особу для перекусу в дорозі. Якщо ліміт буде перевищено, зайву їжу доведеться залишити або викинути на місці.
Скільки готівки бажано мати при собі при виїзді за кордон у 2026 році
Прикордонники можуть попросити українців показати наявну готівку, щоб переконатися, що грошей вистачить на весь період перебування. У деяких країнах це формальність, а в інших без підтвердження фінансів туриста можуть не пропустити.
Наприклад, у Польщі іноземців перевіряють на наявність мінімальної суми для перебування в країні:
- 300 злотих для поїздки до 4 днів;
- 75 злотих на день, якщо подорож триватиме довше.
Для перетину кордонів з іншими сусідніми з Україною країнами вимоги такі:
- Словаччина — потрібно мати 56 євро на день;
- Угорщина встановила найменші вимоги — достатньо мати 3 євро на день перебування.
У Румунії офіційних даних про перевірку коштів на кордоні немає. Тож хвилюватися про нестачу готівки при виїзді в цю державу не варто.
Раніше ми писали, що у 2026 році українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта. Це стосується як ДМС в Україні, так і посольств та консульств за кордоном.
Також ми розповідали, що з 2026 року для українців зміняться правила поїздок до ЄС. Громадянам країн з безвізовим режимом і біометричними паспортами потрібно буде отримувати електронний дозвіл і сплачувати обов’язковий збір перед поїздкою.
Читайте Новини.LIVE!