Україна
Видео

Еда на границе — с какими продуктами не пропускают в 2026 году

Еда на границе — с какими продуктами не пропускают в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:10
Правила пересечения границы — с какими продуктами могут развернуть в 2026 году
Женщина показывает содержимое чемодана на границе. Фото: УНИАН

Многие украинцы берут с собой продукты в дальние путешествия, но не все товары разрешено провозить через границу. Если пограничники найдут запрещенную еду, ее придется выбросить на месте. Иначе во въезде могут отказать.

О том, из-за каких продуктов украинцев могут развернуть на границе в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сервисный портал для туристов Visit Ukraine.

Читайте также:

Какие продукты запрещено перевозить через границу в 2026 году

Законодательство ЕС предусматривает строгие ограничения на перевозку пищевых продуктов. И это не формальность — за нарушение правил можно получить штраф от 50 до 1 000 евро, товары могут конфисковать или даже запретить въезд в страну. В 2026 году через границу нельзя перевозить:

  • колбасные изделия;
  • мясо и мясные изделия;
  • сало в любом виде;
  • консервы на основе мяса, в том числе тушенку;
  • молочные продукты (молоко, творог, йогурт, сметану, масло и т.д.).

Даже домашние консервы и сгущенное молоко подпадают под ограничения. Разрешается брать только определенное количество продуктов на одного человека для перекуса в дороге. Если лимит будет превышен, лишнюю еду придется оставить или выбросить на месте.

Сколько наличных желательно иметь при себе при выезде за границу в 2026 году

Пограничники могут попросить украинцев показать имеющуюся наличность, чтобы убедиться, что денег хватит на весь период пребывания. В некоторых странах это формальность, а в других без подтверждения финансов туриста могут не пропустить.

Например, в Польше иностранцев проверяют на наличие минимальной суммы для пребывания в стране:

  • 300 злотых для поездки до 4 дней;
  • 75 злотых в день, если путешествие продлится дольше.

Для пересечения границ с другими соседними с Украиной странами требования следующие:

  • Словакия — нужно иметь 56 евро в день;
  • Венгрия установила наименьшие требования — достаточно иметь 3 евро в день пребывания.

В Румынии официальных данных о проверке средств на границе нет. Поэтому волноваться о недостатке наличных при выезде в это государство не стоит.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта. Это касается как ГМС в Украине, так и посольств и консульств за рубежом.

Также мы рассказывали, что с 2026 года для украинцев изменятся правила поездок в ЕС. Гражданам стран с безвизовым режимом и биометрическими паспортами нужно будет получать электронное разрешение и платить обязательный сбор перед поездкой.

граница продукты еда пограничники выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
