Правила пересечения границы — с какими продуктами могут развернуть в 2026 году

Многие украинцы берут с собой продукты в дальние путешествия, но не все товары разрешено провозить через границу. Если пограничники найдут запрещенную еду, ее придется выбросить на месте. Иначе во въезде могут отказать.

О том, из-за каких продуктов украинцев могут развернуть на границе в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сервисный портал для туристов Visit Ukraine.

Какие продукты запрещено перевозить через границу в 2026 году

Законодательство ЕС предусматривает строгие ограничения на перевозку пищевых продуктов. И это не формальность — за нарушение правил можно получить штраф от 50 до 1 000 евро, товары могут конфисковать или даже запретить въезд в страну. В 2026 году через границу нельзя перевозить:

колбасные изделия;

мясо и мясные изделия;

сало в любом виде;

консервы на основе мяса, в том числе тушенку;

молочные продукты (молоко, творог, йогурт, сметану, масло и т.д.).

Даже домашние консервы и сгущенное молоко подпадают под ограничения. Разрешается брать только определенное количество продуктов на одного человека для перекуса в дороге. Если лимит будет превышен, лишнюю еду придется оставить или выбросить на месте.

Сколько наличных желательно иметь при себе при выезде за границу в 2026 году

Пограничники могут попросить украинцев показать имеющуюся наличность, чтобы убедиться, что денег хватит на весь период пребывания. В некоторых странах это формальность, а в других без подтверждения финансов туриста могут не пропустить.

Например, в Польше иностранцев проверяют на наличие минимальной суммы для пребывания в стране:

300 злотых для поездки до 4 дней;

75 злотых в день, если путешествие продлится дольше.

Для пересечения границ с другими соседними с Украиной странами требования следующие:

Словакия — нужно иметь 56 евро в день;

Венгрия установила наименьшие требования — достаточно иметь 3 евро в день пребывания.

В Румынии официальных данных о проверке средств на границе нет. Поэтому волноваться о недостатке наличных при выезде в это государство не стоит.

