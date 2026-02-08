Условия въезда в ЕС изменятся — когда для пересечения границы украинцам придется заплатить

Люди пересекают границу. Фото: УНИАН

Порядок въезда в страны Европейского Союза вскоре изменится. Уже в 2026 году граждане безвизовых государств с биометрическими паспортами перед поездкой в ЕС должны будут получить специальное электронное разрешение и оплатить обязательный сбор.

О том, когда изменятся правила въезда в ЕС и сколько придется платить украинцам при пересечении границы, сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

Что такое ETIAS и как это будет работать

Речь идет о запуске системы ETIAS - электронного разрешения на путешествие. Это не виза, а предварительная онлайн-проверка безопасности для путешественников. Чтобы получить разрешение, нужно будет:

заполнить онлайн-анкету с личными и паспортными данными;

ответить на несколько вопросов по безопасности;

дождаться автоматической проверки через международные базы данных;

получить решение по электронной почте.

В большинстве случаев ответ будет приходить быстро, но возможны и задержки. Именно поэтому, об оформлении разрешения стоит будет позаботиться заранее.

Сколько будут платить украинцы за разрешение на въезд в ЕС

Стоимость ETIAS составит 20 евро с человека (чуть больше 1000 грн). Оплата осуществляется только онлайн и не возвращается — даже в случае отказа или ошибки в анкете. Повторная заявка потребует новой оплаты. Оформлять ETIAS не нужно:

детям до 18 лет и людям старше 70 лет;

владельцам шенгенских или долгосрочных национальных виз;

гражданам Украины со статусом временной защиты или в рамках гуманитарных программ.

Стоимость ETIAS и условия оформления. Фото: Скриншот/Telegram-канал "Ты же Юрист"

На какой срок будут выдавать ETIAS

Разрешение будет действовать до трех лет или до окончания срока действия паспорта. При этом действует стандартное правило пребывания — не более 90 дней в течение каждых 180 дней.

Когда заработают новые правила

Запуск системы запланирован на вторую половину 2026 года. После этого авиакомпании, автобусные и железнодорожные перевозчики будут проверять наличие ETIAS еще до посадки пассажиров.

В ЕС объясняют, что новая система поможет повысить безопасность и ускорить прохождение границы. К примеру, подобные электронные разрешения уже много лет действуют в США и Канаде.

