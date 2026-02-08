Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 20 евро за въезд в ЕС — когда придется платить украинцам

20 евро за въезд в ЕС — когда придется платить украинцам

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 19:15
Условия въезда в ЕС изменятся — когда для пересечения границы украинцам придется заплатить
Люди пересекают границу. Фото: УНИАН

Порядок въезда в страны Европейского Союза вскоре изменится. Уже в 2026 году граждане безвизовых государств с биометрическими паспортами перед поездкой в ЕС должны будут получить специальное электронное разрешение и оплатить обязательный сбор.

О том, когда изменятся правила въезда в ЕС и сколько придется платить украинцам при пересечении границы, сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

Реклама
Читайте также:

Что такое ETIAS и как это будет работать

Речь идет о запуске системы ETIAS - электронного разрешения на путешествие. Это не виза, а предварительная онлайн-проверка безопасности для путешественников. Чтобы получить разрешение, нужно будет:

  • заполнить онлайн-анкету с личными и паспортными данными;
  • ответить на несколько вопросов по безопасности;
  • дождаться автоматической проверки через международные базы данных;
  • получить решение по электронной почте.

В большинстве случаев ответ будет приходить быстро, но возможны и задержки. Именно поэтому, об оформлении разрешения стоит будет позаботиться заранее.

Сколько будут платить украинцы за разрешение на въезд в ЕС

Стоимость ETIAS составит 20 евро с человека (чуть больше 1000 грн). Оплата осуществляется только онлайн и не возвращается — даже в случае отказа или ошибки в анкете. Повторная заявка потребует новой оплаты. Оформлять ETIAS не нужно:

  • детям до 18 лет и людям старше 70 лет;
  • владельцам шенгенских или долгосрочных национальных виз;
  • гражданам Украины со статусом временной защиты или в рамках гуманитарных программ.
null
Стоимость ETIAS и условия оформления. Фото: Скриншот/Telegram-канал "Ты же Юрист"

На какой срок будут выдавать ETIAS

Разрешение будет действовать до трех лет или до окончания срока действия паспорта. При этом действует стандартное правило пребывания — не более 90 дней в течение каждых 180 дней.

Когда заработают новые правила

Запуск системы запланирован на вторую половину 2026 года. После этого авиакомпании, автобусные и железнодорожные перевозчики будут проверять наличие ETIAS еще до посадки пассажиров.

В ЕС объясняют, что новая система поможет повысить безопасность и ускорить прохождение границы. К примеру, подобные электронные разрешения уже много лет действуют в США и Канаде.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам придется доплачивать на границе, если они везут из-за границы подарки или покупки. Товары, стоимость которых превышает установленные нормы, нужно обязательно декларировать.

Также мы рассказывали, что украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта. Это может произойти как в Украине через ГМС, так и за рубежом в посольствах или консульствах.

Европейский союз граница безвизовый режим деньги выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации