Пересечение границы с подарками — когда не надо платить налоги за сувениры

Некоторые украинцы будут вынуждены заплатить дополнительные деньги, пытаясь пересечь границу. Речь идет о путешественниках, которые возвращаются домой с подарками для себя и родных. Если товары подпадают под конкретные критерии, их придется задекларировать.

Какие подарки надо декларировать

Купив любой товар за рубежом, необходимо убедиться, что за его ввоз в Украину не придется платить налоги. Сувениры или подарки подлежат декларированию в таких случаях:

общий вес превышает 50 кг;

общая фактурная стоимость превышает 500 евро.

Об этом напомнили специалисты Государственной таможенной службы. При условии соблюдения лимитов украинцы смогут избежать уплаты налогов и пройти по "зеленому" коридору (не требует декларирования). Но если сознательно уклоняться от финансового обязательства, скрыв подарки от таможенников, придется дополнительно заплатить штраф в размере 30% от стоимости товаров.

Что можно перевозить через границу

Согласно статье 370 Таможенного кодекса, некоторые товары относят к личным вещам граждан. То есть их не нужно декларировать даже в случае приобретения в другой стране. Вещами индивидуального пользования считают:

косметические и гигиенические средства в количестве, необходимом одному человеку;

одежду, белье и обувь с признаками эксплуатации;

украшения, которые были в пользовании;

индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

переносные музыкальные инструменты (не более двух штук);

смартфоны (не более двух штук);

персональные компьютеры (не более двух штук) и принадлежности к ним;

изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека;

спортивное снаряжение для использования одним человеком и пр.

Важно, чтобы таможенники не заподозрили попытку провоза товаров коммерческого назначения. Поэтому желательно заранее избавиться от упаковки, например, от нового смартфона, купленного себе на замену старого телефона. Без фирменной упаковки вещь потеряет признак коммерции и будет признана личной.

Что еще нужно знать украинцам

