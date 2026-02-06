Перетин кордону з подарунками — коли не треба платити податки за сувеніри

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Деякі українці будуть змушені заплатити додаткові гроші, намагаючись перетнути кордон. Йдеться про мандрівників, які повертаються додому з подарунками для себе і рідних. Якщо товари підпадають під конкретні критерії, їх доведеться задекларувати.

як українцям не втратити гроші на кордоні.

Які подарунки треба декларувати

Купивши будь-який товар за кордоном, необхідно пересвідчитися, що за його ввезення в Україну не доведеться платити податки. Сувеніри чи подарунки підлягають декларування в таких випадках:

загальна вага перевищує 50 кг;

загальна фактурна вартість перевищує 500 євро.

Про це нагадали фахівці Державної митної служби. За умови дотримання лімітів українці зможуть уникнути сплати податків і пройти "зеленим" коридором (не вимагає декларування). Але якщо свідомо ухилятися від фінансового зобов’язання, приховавши подарунки від митників, доведеться додатково заплатити штраф у розмірі 30% від вартості товарів.

Що можна перевозити через кордон

Згідно зі статтею 370 Митного кодексу, деякі товари відносять до особистих речей громадян. Тобто їх не потрібно декларувати навіть у випадку придбання в іншій країні. Речами індивідуального користування вважають:

косметичні та гігієнічні засоби в кількості, необхідній одній людині;

одяг, білизну та взуття з ознаками експлуатації;

прикраси, що були в користуванні;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

переносні музичні інструменти (не більше двох штук);

смартфони (не більше двох штук);

персональні комп’ютери (не більше двох штук) та приладдя до них;

вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини;

спортивне спорядження для використання однією особою тощо.

Важливо, щоб митники не запідозрили спробу провезення товарів комерційного призначення. Тому бажано заздалегідь позбутися упаковки, наприклад, від нового смартфона, купленого собі на заміну старого телефона. Без фірмового пакування річ втратить ознаку комерції та буде визнана особистою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, готівка може призвести до проблем на кордоні. Українці, які хочуть вивезти суму понад 10 000 євро в еквіваленті, повинні задекларувати гроші, інакше їх можуть не випустити з країни.

Також ми писали, яку мінімальну суму треба показати на кордоні ЄС. Від іноземців вимагають підтвердження платоспроможності, проте обсяги готівки відрізняються в конкретних країнах Євросоюзу.